Російські війська завдали удару БпЛА по території цивільного підприємства

У Харкові двоє мешканців постраждали через атаку дронів у ніч на вівторок, 28 січня. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Вночі російські війська завдали удару БпЛА по території цивільного підприємства у Новобаварському районі Харкова. В результаті обстрілу сталася масштабна пожежа на площі 1500 м2. Атака відбулася близько 00:35, а станом на 04:16 ліквідація пожежі ще тривала.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також повідомляв, що у Новобаварському районі була пошкоджена газова труба і пʼять автомобілів. Дві людини отримали гострі реакції на стрес – 59-річна жінка та 9-річна дівчина.

Крім цього, у Роганській територіальній громаді Харківського району внаслідок падіння БпЛА, зруйновано приватний будинок і гараж, постраждали 62-річна мешканка та 66-річний чоловік.

У селі Шестакове Старосалтівської тергромади Чугуївського району, внаслідок влучання у землю БпЛА «Герань-2», зруйнований приватний будинок.

Нагадаємо, Сили оборони знищили 57 російських безпілотників, які окупанти випустили проти України у ніч на 27 січня.

На Хмельниччині внаслідок російської атаки дронами пошкоджений будинок. На Тернопільщині біля районних міст сили ППО збили два дрони.

Також тієї ночі під атакою була критична інфраструктура Прикарпаття.