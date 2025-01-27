Інформації про пошкодження чи постраждалих не має

На Тернопільщині під час атаки російських військ безпілотниками території України, яка відбулася вночі 27 січня, працювали сили ППО. В регіоні було чутно звуки вибухів. Зокрема БпЛА вдалося збити біля двох колишніх районних міст. Інформація про пошкодження майна чи постраждалих поки що не надходила.

На Тернопільщині повітряну тривогу через загрозу застосування російських ударних БпЛА оголосили близько 00:28. Тривала вона до 6:25 27 січня. Дрони в області залетіли з південно-східного напрямку з Хмельницької області. Близько 1:30 в соціальних мережах користувачі повідомляли про звуки вибухів.

«За попередньою інформацією в межах Тернопільської області силами ППО збито 2 ворожих БпЛА. Місця падіння уламків встановлюються. Попередньо – район біля м. Бучач та м. Бережани», – зазначили вранці 27 січня в Тернопільській обласній військовій адміністрації.

З Тернопільської області безпілотники прямували на Івано-Франківщину. В Івано-Франківську впродовж ночі зафіксували щонайменше десять вибухів.

Загалом, підрозділи ЗСУ вночі 27 січня збили 57 зі 104 дронів, 39 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені. Внаслідок атаки російських БпЛА постраждали Дніпропетровська, Сумська, Івано-Франківська та Київська області.