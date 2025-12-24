Викрадач знущався з хлопчика і упродовж кількох годин вів перемовини з поліцією

36-річний громадянин України викрав 9-річного сина своєї колишньої партнерки і утримував його на зелених насадженнях у районі Білоленка у Варшаві. Після тривалих переговорів поліцейським вдалося визволити хлопчика з рук викрадача. Чоловіка затримано. У вівторок, 23 грудня, столична поліція оприлюднила нову інформацію щодо цієї справи, інформує Super Express.

У неділю, 21 грудня. 36-річний громадянин України Павло Р. вдерся до квартири своєї колишньої партнерки і забрав її 9-річного сина. Після кількох годин пошуків поліція знайшла чоловіка, який утримував хлопчика на відкритій місцевості біля вулиці Образкової в районі Білоленка у Варшаві. За даними поліції, 36-річний чоловік знущався там над хлопчиком. Він також погрожував вбити його, якщо поліцейські не виконають його вимоги.

Переговори з викрадачем тривали довгі години. Нарешті, після півночі поліція оголосила, що 9-річного хлопчика вдалося визволити. «Хлопчик, який отримав травми, що загрожують його життю, був доставлений до лікарні», – повідомила прокурор Кароліна Старос, прессекретарка Окружної прокуратури Варшава-Прага у Варшаві. Потерпілий все ще перебуває в лікарні, але його стан стабільний.

У вівторок, 23 грудня, Павло Р. у Окружній прокуратурі Варшава-Прага почув звинувачення. Як повідомила прокурор Старос, чоловік відповість за замах на вбивство неповнолітнього у зв'язку з його захопленням у заручники, утриманням його з особливими тортурами та заподіянням травм, що загрожували життю потерпілого, викрадення потерпілого, погрози, заподіяння легких тілесних ушкоджень іншій особі.

36-річному чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.

«Підозрюваний відмовився визнати себе винним у скоєнні інкримінованих йому злочинів. Він також відмовився надавати пояснення на даному етапі провадження, - повідомила прокурор Старос. Вона додала, що прокурор направив до Окружного суду для Варшави-Праги Північної у Варшаві клопотання про застосування тимчасового арешту Павла Р. на три місяці.