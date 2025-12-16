У польських школах навчається майже 300 тис. українських дітей

Близько 650 тис. українців, які зараз працюють у Польщі, можуть найближчим часом покинути країну. Такий прогноз оприлюднив Польський економічний інститут (PIE). Результати дослідження опублікувала польська газета Rzeczpospolita, у вівторок, 16 грудня.

Згідно з дослідженням, для українців у Польщі найважливіше – мати легальний статус, стабільну роботу та гідну зарплату. Натомість соціальні виплати та можливість інтеграції в польське суспільство для більшості з українців відіграють значно меншу роль.

У PIE зазначають, що українські іммігранти в Польщі діляться за різникми соціальними класами. Їх не можна поділити лише на тих, хто приїхав до війни, і на біженців з 2022 року. Дослідники виокремили чотири різні групи українців.

Найбільша група – «Гості» (39%). Це переважно чоловіки, які працюють на простих роботах або на посадах із середньою кваліфікацією. Більшість із них приїхала до Польщі після початку повномасштабної війни у 2022 році.

Друга за чисельністю група – «Мандрівниці» (30%). Це молоді жінки, які працюють у сфері послуг, медицині, торгівлі або освіті. Дослідники зазначають, що ці жінки відкриті до нового досвіду, але мають план повернутися в Україну.

Ще 16% становлять «Прибульці» – це люди без стабільної роботи. Частина з них шукає роботу, інші тимчасово не працюють. Переважно це жінки, які живуть у Польщі до чотирьох років і поки не мають чіткого плану на майбутнє.

Найменша група – «Осадники» (15%). Це українці, закрема чоловіки, які живуть у Польщі понад чотири роки, мають роботу, знають мову та добре влаштувалися. Саме ця група найкраще інтегрована в польське суспільство і найчастіше планує залишитися в країні надовго.

За даними Польського економічного інституту, у Польщі легально перебуває понад 1,5 млн українців. З них близько 964 тис. мають статус PESEL UKR (спеціальний ідентифікаційни номер, який підтверджує тичасомвий захист українців у Польщі). Ще 482 тис. – мають дозвіл на тимчасове проживання, а 57,7 тис. – на постійне.

Також 854 тис. українців сплачують внески до польської системи соцстрахування ZUS, що становить 5% усіх застрахованих людей в країні. У польських школах навчається майже 300 тис. українських дітей, ще 47,5 тис. українців є студентами.

Співавтор дослідження Чезарій Пшибил пояснює, що українці досить швидко знаходять роботу в Польщі – працюють від 75 до 85% іммігрантів. Проте наявність роботи не означає, що людина захоче залишитися. Найбільше на це впливають відчуття приналежності, соціальні зв’язки та особисте ставлення до країни.

Дослідження показало, що немає прямої залежності між інтеграцією та бажанням залишитися. Навіть добре інтегровані українці можуть виїхати, а ті, хто мало інтегрований, інколи залишаються просто через відсутність іншого вибору.

За оцінками PIE, польський ринок праці можуть залишити близько 300 тис. «Гостей» і близько 285 тис. «Мандрівниць». Водночас приблизно 40% дорослих українців мають високу або дуже високу ймовірність залишитися в Польщі назавжди – зокрема ті, хто планує отримати польське громадянство або відчуває споріднений зв’язок із країною.

У Польському економічному інституті наголошують, що рішення залишитися в Польщі – це радше емоційний і психологічний вибір, а не лише питання грошей. За даними дослідження, відчуття зв’язку з країною впливає на це рішення у чотири рази сильніше, ніж економічні умови.