Рівень безробіття серед українців в Польщі - незначний, а різниця в оплаті праці - велика

Національний банк Польщі оприлюднив дані дослідження про зайнятість і заробіток українських мігрантів, повідомляє сайт Money.pl.

Скільки українців в Польщі працюють

У 2025 році частка зайнятих українців серед довоєнних мігрантів була стабільно високою – 90%. Йдеться про постійну роботу чи власний бізнес, сезонну роботу, роботу на компанії за межами Польщі. 77% з опитаних зазначили, що мають постійну зайнятість.

Частка самозайнятих осіб серед українських мігрантів в Польщі зросла з 3% до 8% з 2019 до 2025 року. Основі види зайнятості українців:

ІТ та сфера послуг – 27%;

будівництво – 22%;

транспорт – 10%.

Водночас частка працевлаштованих біженців – 54%, що на 16% більше, ніж в 2023 році, йдеться в звіті банку. Частка самозайнятих осіб серед них теж мала, проте вона повільно зростає. Натомість з 2023 до 2025 року на 11% зменшилось безробіття серед українських біженців в Польщі – зараз це 14% проти 25% раніше.

Частка економічно неактивних українців – тих, хто не працює і не шукає роботу – залишається стабільною: серед дорослих довоєнних мігрантів вона становить 1-2%, а серед біженців – 11-12%.

Скільки заробляють українці в Польщі

В опитуванні Національного банку Польщі взяли участь близько трьох тисяч дорослих мігрантів, які приїхали в країну до війни. За їхніми відповідями, чиста місячна медіанна зарплата серед них становить трохи менше 4,5 тис. злотих. Водночас медіанна зарплата польських працівників – 5,3 тис. злотих.

Причинами цього в банку називають структуру зайнятості – менш оплачувана робота, неврахування попередніх освіти та досвіду, рівень володіння польською мовою.

Важливо також, що чоловіки, які приїхали в Польщу до війни, заробляють на 25% більше, ніж жінки, які приїхали в той же час.

Що стосується українських біженців, то вони заробляють ще менше. Для чоловіків різниця між медіанною заробітною платою сягає 15%, а для жінок – 10%. Розрив в оплаті праці чоловіків і жінок-біженців становить 20%. Серед польських працівників гендерний розрив в зарплаті становить лише 8%.