За офіційними даними, українці поповнили бюджет Польщі на понад 15 млрд злотих

Українці, які перебувають на території Польщі, щороку платять внески та податки, в рази більші за виплати Польщі на допомогу українським біженцям. Лише у 2024 році українці в Польщі сплатили понад 18 млрд злотих у той час, як польський уряд виділив на їхню підтримку 2,8 млрд злотих, повідомило 26 серпня TVN24 із посиланням на Управління Польщі у справах іноземців та польського Центробанку.

Згідно з офіційними даними, на початок 2025 року дозволи на проживання в Польщі мали 1,55 млн українців. Близько 990 тисяч із них користуються тимчасовим захистом для біженців, поправку до якого ветував 25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький.

Ще близько 469 українців мають дозволи на тимчасове проживання, здебільшого для роботи. 92 тисячі українців мають дозволи на постійне проживання.

За даними Центрального банку Польщі, у 2024 році українські мігранти збільшили надходження до польського бюджету на близько 15,1 млрд злотих. Ці гроші надходили до держбюджету від сплати податків на доходи фізичних осіб, податку на прибуток та додану вартість. Крім того, надходження йшли через внески на пенсійне, медичне та інвалідне страхування.

Водночас, за підрахунками TVN24, загальний обсяг надходжень від українців може бути заниженим. Так, телеканал із посиланням на інформацію польського Мінфіну та Інституту соціального страхування нарахувало понад 18,7 млрд злотих внесків та податків.

За словами віце-спікерки польського Сенату Магдалени Беят, у 2024 році польський уряд на допомогу українським біженцям 2,8 млрд злотих.

У центрі реєстрації та інформації про господарську діяльність (CEIDG) повідомили, що українці створили 77,7 тис. приватних підприємств у Польщі у 2022-2024 роках. За даними аналітичного центру Deloitte, внесок українців до польського ВВП у 2024 році склав додаткових 2,7% – близько 99 млрд злотих.

За прогнозами, внесок у польську економіку з боку українців буде зростати, досягнувши 3,2% ВВП до 2030 року. Згідно зі звітом Центробанку Польщі, вплив іміграції українців до війни та біженців з 2022 року на ВВП країни «коливається від 0,5% до 2,4% щорічно».

Нагадаємо, 25 серпня Кароль Навроцький наклав вето на закон щодо соціальних виплат та безкоштовної медичної допомоги українцям, які отримують тимчасовий захист у країні. Йдеться про виплату 800 злотих – польський президент аргументував своє рішення тим, що допомогу мають отримувати лише ті українці, які працевлаштовані у Польщі. Відповідно до повідомлення, опублікованого на фейсбук-сторінці польського президента, Кароль Навроцький вважає, що українці мають забагато привілеїв у Польщі, а ветування закону про соцвиплати дозволить поставити на перше місце потреби поляків.

Того ж дня міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський заявив, що ветування закону про виплати українцям прямо вплине на роботу Starlink, які оплачує для України Польща. Вже 26 серпня голова Офісу президента Польщі Збігнєв Богуцький заперечив інформацію, заявивши, що витрати на це з'єднання фінансуються на основі положень чинного закону.