В Офісі президента Польщі заявили, що про відключення терміналів Starlink не йдеться

Голова Офісу президента Польщі Збігнєв Богуцький заперечив інформацію про те, що вето польського президента Кароля Навроцького на закон про допомогу українцям вплине на оплату терміналів супутникового інтернету від Starlink для України. У понеділок, 25 серпня, він пояснив, що Starlink фінансується на основі положень чинного закону, а поданий раніше законопроєкт зберігає цей статус-кво.

Богуцький закликав міністра цифровізації Кшиштофа Гавковського, який напередодні заявив про фактичне відключення інтернету Starlink в Україні, «боротися з маніпуляціями та дезінформацією в Інтернеті, а не створювати їх». Раніше Гавковський повідомив, що вето президента на закон щодо соціальних виплат та безкоштовної медичної допомоги українцям, які отримують тимчасовий захист у країні, припинить фінансування Starlink для України з боку Польщі.

«Вето президента Навроцького не вимикає інтернет Starlink в Україні, оскільки витрати на це з'єднання фінансуються на основі положень чинного закону, а законопроект, поданий до Сейму Президентом Республіки Польща, зберігає цей статус-кво», – написав голова Офісу президента Польщі.

Він пояснив, що цю ініціативу «просто потрібно ефективно опрацювати в польському парламенті».

Нагадаємо, 25 серпня Кшиштоф Гавковський заявив, що ветування закону про виплати українцям прямо вплине на роботу Starlink, які оплачує для України Польща.

«Я не можу уявити собі кращого подарунка для сил Путіна, ніж відключення інтернету в Україні. Пане президенте, ви повинні припинити сліпо атакувати уряд в ім'я політичної боротьби. Ви шкодите людям, які борються за свою незалежність, одночасно допомагаючи Росії», – наголосив він.

У Мінцифри України згодом повідомили, що наразі тривають консультації з Польщею щодо плати за підписку на Starlink.

Зазначимо, з 2022 по 2024 рік Польща виділила майже 323 млн злотих (близько 3,6 млрд грн) на термінали Starlink та їх підписку для України. У 2025 році вартість абонентської плати становитиме понад 77 млн злотих (близько 850 млн грн). У березні 2025 року Мінцифри Польщі повідомило, що витрати покриває Фонд допомоги на підставі закону про допомогу громадянам України.