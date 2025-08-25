Гавковський зазначив, що відключення України від інтернету – це подарунок військам Путіна

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон щодо соціальних виплат та безкоштовної медичної допомоги українцям, які отримують тимчасовий захист у країні. Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що це фактично відключить інтернет Starlink в Україні.

«Це кінець інтернету Starlink, який Польща надає Україні, що охоплена війною. Це також означає кінець підтримки зберігання даних українського уряду в безпечному місці», – написав міністр.

Гавковський зазначив, що відключення України від інтернету – це подарунок військам російського президента Владіміра Путіна.

«Я не можу уявити собі кращого подарунка для сил Путіна, ніж відключення інтернету в Україні. Пане президенте, ви повинні припинити сліпо атакувати уряд в ім'я політичної боротьби. Ви шкодите людям, які борються за свою незалежність, одночасно допомагаючи Росії», – наголосив він.

Нагадаємо, Польща з 2022 року закуповує термінали Starlink для України і оплачує їхню роботу. Станом на кінець 2024 року країна передала 24 400 Starlink від компанії SpaceX. Пристрої, надані країною, складають половину всіх працюючих терміналів в Україні. У 2025 році на їхнє обслуговування Польща планувала витратити 2 млрд грн.