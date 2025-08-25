Польський міністр заявив про загрозу припинення фінансування Starlink в Україні
Польща не зможе платити за Starlink для України через вето президента Навроцького
Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон щодо соціальних виплат та безкоштовної медичної допомоги українцям, які отримують тимчасовий захист у країні. Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що це фактично відключить інтернет Starlink в Україні.
«Це кінець інтернету Starlink, який Польща надає Україні, що охоплена війною. Це також означає кінець підтримки зберігання даних українського уряду в безпечному місці», – написав міністр.
Гавковський зазначив, що відключення України від інтернету – це подарунок військам російського президента Владіміра Путіна.
«Я не можу уявити собі кращого подарунка для сил Путіна, ніж відключення інтернету в Україні. Пане президенте, ви повинні припинити сліпо атакувати уряд в ім'я політичної боротьби. Ви шкодите людям, які борються за свою незалежність, одночасно допомагаючи Росії», – наголосив він.
Нагадаємо, Польща з 2022 року закуповує термінали Starlink для України і оплачує їхню роботу. Станом на кінець 2024 року країна передала 24 400 Starlink від компанії SpaceX. Пристрої, надані країною, складають половину всіх працюючих терміналів в Україні. У 2025 році на їхнє обслуговування Польща планувала витратити 2 млрд грн.