Польща передала Україні 24 400 Starlink від компанії SpaceX

Польща посилює обороноздатності України, передаючи українським військовим ще більше терміналів Starlink для забезпечення стабільного зв'язку на фронті. Про це у понеділок, 24 лютого, повідомив Puls Biznesu.

Польща незабаром збільшить кількість терміналів Starlink, наданих Україні для забезпечення зв'язку на фронті.

Відомо, що на кінець 2024 року Польща передала Україні 24 400 Starlink від компанії SpaceX. Пристрої, надані країною, складають половину всіх працюючих терміналів в Україні.

Міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський наголосив, що постачання Starlink є критично важливим кроком для зміцнення обороноздатності України.

«Польща постачає інтернет українському суспільству та армії. Завдяки Starlink Україна успішно утримує фронт», – зазначив він.

У 2024 році Польща витратила 1,2 млрд грн на обслуговування терміналів і закупівлю нових, а на 2025 рік заплановано на це витратити 2 млрд грн.

Минулого тижня Reuters з посиланням на джерела повідомило, що американські дипломати обговорюють можливість відключення України від супутникової інтернет-системи Starlink, якщо Київ відмовиться від запропонованих умов в угоді про корисні копалини.

Втім згодом засновник SpaceX Ілон Маск відреагував на повідомлення агентства Reuters, заявивши, що ця інформація не відповідає дійсності.

Нагадаємо, на початку лютого партизанський рух «Атеш» повідомив, що Starlink почав масово блокувати акаунти росіян, через що у лавах окупаційної армії виникли великі проблеми в комунікації підрозділів.