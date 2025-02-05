Відновити доступ до Starlink можливо, однак в умовах бойових дій здійснити це вкрай складно

Starlink почав масово блокувати акаунти росіян, через що у лавах окупаційної армії виникли великі проблеми в комунікації підрозділів. Про це у середу, 5 лютого, повідомили агенти партизанського руху «АТЕШ».

«Кібер «АТЕШ» отримав інформацію про серйозні проблеми в комунікації російських військ. Starlink почав масово блокувати акаунти, посилаючись на «підозрілу активність», – зазначають у повідомленні.

Партизани встановили, що багато російських військових уже зіткнулися з несподіваним відключенням терміналів і це призвело до перебоїв у координації підрозділів. Відновити доступ до Starlink можливо, однак лише після перевірки, а в умовах бойових дій здійснити це вкрай складно.

«Усе це посилює хаос у системі управління російської армії. Поки окупанти намагаються знайти способи обійти блокування, ситуація на фронті для них лише погіршується», – додають партизани.

У лютому 2024 року Ілон Маск категорично заперечив продаж Росії терміналів Starlink.

9 травня помічник міністра оборони США Джон Пламб повідомив, що представники оборонного відомства та компанії SpaceX змогли зупинити несанкціоноване використання російськими військовими Starlink.

Та 25 вересня Сили оборони під час нічної атаки збили російський ударний безпілотник Shahed-136, який був оснащений супутниковим зв'язком Starlink від американської компанії SpaceX.