Збитий Shahed-136 зі Starlink

Сили оборони під час нічної атаки 25 вересня збили російський ударний безпілотник Shahed-136, оснащений супутниковим зв'язком Starlink від американської компанії SpaceX. Про це повідомило видання Defense Express з посиланням на власні джерела.

На фото, які опинились в розпорядженні видання, видно супутникову антену, на якій залишились серійні номери. Це дозволить українським військовим дослідити канали постачання термінала Starlink.

«Водночас питання, коли у РФ почнуть встановлювати Starlink на свої далекобійні БпЛА об'єктивно було лише питанням часу. Бо до цього ворог вже експериментував із 4G-модемами з українськими SIM-картами», – ідеться в матеріалі.

Журналісти пояснюють, що прикріплений до російського дрона термінал Starlink може бути потрібним ворогу для того, щоб передавати розвідувальну інформацію, до прикладу, про позиції української протиповітряної оборони. Також завдяки камері безпілотник зможе уражати рухомі цілі.

«Вибір платформи Shahed для таких цілей може бути пов'язаний з її можливостями щодо дальності польоту у близько дві тис. км та доволі значним вільним об'ємом у середині фюзеляжу. Також це може бути пов'язано із "творчістю" в Алабузі, де ці дрони збираються», – зазначає Defense Express.

Як повідомляв ZAXID.NET, попри те, що в Російській Федерації не працює та не продається Starlink, росіяни отримують термінали через так званий «паралельний імпорт», або через «волонтерів-реселерів». Закупівля йде через треті країни, підставними особами. Водночас американський мільярдер та власник компанії SpaceX Ілон Маск заперечив, що термінали Starlink продавалися Росії прямо чи опосередковано.

У травні представники міністерства оборони США та компанії SpaceX заявили, що змогли зупинити несанкціоноване використання російськими військовими терміналів Starlink. Утім там впевнені, що Росія продовжить шукати незаконні способи використовувати Starlink та інші комерційні системи звʼязку.