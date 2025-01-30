Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Керімова у 2018 році

Росіянин Сулейман Керімов був серед акціонерів компанії SpaceX. Він володів часткою компанії Ілона Маска через траст після того, як перша адміністрація Дональда Трампа ввела проти нього санкції. Про це у четвер, 30 січня, повідомив Bloomberg.

Російський мільярдер Сулейман Керімов з 2017 року володів часткою SpaceX через Heritage Trust, що базується в Делавері. Спочатку трасту належало 1% у компанії.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Керімова у 2018 році у відповідь на зловмисну діяльність Росії в усьому світі. Санкції мали заблокувати активи Керімова та завадити йому вести бізнес із американськими компаніями.

«Citigroup, яка займалася повсякденним адмініструванням Heritage Trust, звернулася по вказівки до Міністерства фінансів і вирішила, що нема потреби блокувати траст і пов'язані з ним організації після того, як Керімова було піддано санкціям, і траст продовжив роботу», – йдеться у повідомленні.

Проте у 2022 році слідчі розкрили схему, згідно з якою юридичні структури і підставні люди приховували інтереси російського олігарха у трасті. Тому Мінфін США заблокував траст на 1 млрд доларів. Та джерела агентства стверджують, що частку Керімова в SpaceX уже було продано до цього.

«Ця ситуація свідчить про труднощі у забезпеченні дотримання санкцій через складні фінансові схеми, а також виклики, з якими стикаються закриті компанії, такі як SpaceX, яка наразі оцінюється приблизно у 350 млрд доларів і стає дедалі впливовішим гравцем у сфері глобальної оборони та комунікацій», – додають у матеріалі.

Нагадаємо, представники міністерства оборони США та компанії SpaceX змогли зупинити несанкціоноване використання російськими військовими терміналів Starlink. Про це 9 травня 2024 року повідомив помічник міністра оборони США Джон Пламб.

Та 25 вересня Сили оборони під час нічної атаки збили російський ударний безпілотник Shahed-136, який був оснащений супутниковим зв'язком Starlink від американської компанії SpaceX.