Starshield забезпечуватиме захищений інтернет-зв’язок для військових потреб в Україні

Збройні сили України отримали доступ до захищеної мережі американського військового супутникового зв’язку Starshield. Відповідний контракт уклали аерокосмічна компанія SpaceX Ілона Маска та Міністерство оборони США, повідомило агентство Bloomberg в п’ятницю, 6 грудня.

Про угоду, яку уклали в серпні, стало відомо лише на початку грудня. Згідно з її умовами, 2500 терміналів Starlink, які вже є в Україні, отримають доступ до Starshield. Раніше до цієї мережі вже приєднали 500 терміналів компанії.

«Загалом 3000 терміналів обслуговуються за цими двома контрактами», – повідомили в Управлінні комерційних супутників Командування космічних систем.

За угодою, контракти діятимуть до 2025 року, аби «забезпечити стабільний доступ до інтернету в Україні». Командування космічних систем відмовилося називати вартість нового контракту Space X та Пентагону. Попри це, попередня угода з Європейським командуванням США на 500 терміналів становила приблизно 40 млн доларів.

Що відомо про Starshield

Starshield – захищена мережа супутників Starlink компанії SpaceX для використання урядами держав та військовими. Ця версія має покращене шифрування та низку інших функцій безпеки, зокрема відстеження цілей, оптична та радіорозвідка, а також раннє попередження про ракети.

Це угруповання належить американському уряду і, відповідно, його послугами можуть скористатися лише ті відомства, яким уряд надасть доступ. Основними користувачами Starshield є Агентство космічного розвитку, Національне розвідувальне управління та Космічні сили США.

Нагадаємо, у листопаді американський мільярдер Ілон Маск долучився до першої телефонної розмови Володимира Зеленського та обраного президента США Дональда Трампа. Бізнесмен запевнив, що також підтримуватиме Україну супутниками Starlink.