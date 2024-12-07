SpaceX надала доступ ЗСУ до захищеної мережі зв'язку Starshield
Starshield підвищує рівень захисту сигналу, що робить його значно складнішим для зламу чи глушіння
Збройні сили України отримали доступ до захищеної мережі американського військового супутникового зв’язку Starshield. Відповідний контракт уклали аерокосмічна компанія SpaceX Ілона Маска та Міністерство оборони США, повідомило агентство Bloomberg в п’ятницю, 6 грудня.
Про угоду, яку уклали в серпні, стало відомо лише на початку грудня. Згідно з її умовами, 2500 терміналів Starlink, які вже є в Україні, отримають доступ до Starshield. Раніше до цієї мережі вже приєднали 500 терміналів компанії.
«Загалом 3000 терміналів обслуговуються за цими двома контрактами», – повідомили в Управлінні комерційних супутників Командування космічних систем.
За угодою, контракти діятимуть до 2025 року, аби «забезпечити стабільний доступ до інтернету в Україні». Командування космічних систем відмовилося називати вартість нового контракту Space X та Пентагону. Попри це, попередня угода з Європейським командуванням США на 500 терміналів становила приблизно 40 млн доларів.
Що відомо про Starshield
Starshield – захищена мережа супутників Starlink компанії SpaceX для використання урядами держав та військовими. Ця версія має покращене шифрування та низку інших функцій безпеки, зокрема відстеження цілей, оптична та радіорозвідка, а також раннє попередження про ракети.
Це угруповання належить американському уряду і, відповідно, його послугами можуть скористатися лише ті відомства, яким уряд надасть доступ. Основними користувачами Starshield є Агентство космічного розвитку, Національне розвідувальне управління та Космічні сили США.
Нагадаємо, у листопаді американський мільярдер Ілон Маск долучився до першої телефонної розмови Володимира Зеленського та обраного президента США Дональда Трампа. Бізнесмен запевнив, що також підтримуватиме Україну супутниками Starlink.