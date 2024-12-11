Ілон Маск помножив свої статки, підтримавши Дональд Трампа на виборах

Бізнесмен Ілон Маск став першою людиною в історії, яка має статки більш ніж у 400 млрд доларів. Станом на грудень 2024 року підприємець має 439,2 млрд доларів, повідомило 11 грудня агентство Bloomberg.

Статки Ілона Маска різко підскочили наприкінці 2022 року, проте найбільші прибутки принесла компаніям Маска перемога Дональда Трампа на президентських виборах. Бізнесмен, який був основним політичним донором для Трампа, вже на наступний день після виборів у США додав до статків 26,5 млрд доларів від зростання акцій його компаній.

Зокрема, на 65% зросли акції технокомпанії з виготовлення електроавтомобілів Tesla – таке зростання зумовлене очікуванням акціонерів, що Дональд Трамп скасує податкові пільги для електроавтомобілів. Крім того, більш ніж удвічі зросла вартість стартапу зі створення штучного інтелекту xAI – наразі він коштує 50 млрд доларів.

Крім того, 11 грудня космічна компанія SpaceX та її інвестори домовилися придбати акції на 1,25 млрд доларів у співробітників та інших інсайдерів компанії. Відповідно до угоди, компанію оцінюють приблизно в 350 млрд доларів, що робить її найдорожчим приватним стартапом у світі.

Втім, придбана Маском соцмережа Х (колишній Twitter) станом на січень 2024 року, впала у вартості на 71% – бізнесмен купив її у жовтні 2022 року за 44 млрд доларів. Після низки неефективних рішень Маска щодо Х вартість компанії становить трохи більш як 12 млрд доларів.

Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив, що хоче бачити Ілона Маска та мільйонера Вівека Рамасвамі головами новоствореного департаменту ефективності уряду США. На посаді Маск буде займатися скороченням бюджетних витрат і реструктуризацією федеральних агентств.

Зазначимо, Ілон Маск є найбагатшою людиною у світі. Друге місце посідає власник Amazon Джефф Безос зі статками у 244 млрд доларів, а третє – власник Meta Марк Цукерберг (219 млрд доларів).