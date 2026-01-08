28-річний легіонер спробує зарекомендувати себе в Центральній Азії

Український нападник Олексій Щебетун став гравцем «Кизилкума», повідомляє пресслужба узбецького клубу. 28-річний форвард перейшов у нову команду в статусі вільного агента, підписавши контракт на один сезон – до 31 грудня 2026-го. Умови угоди не розголошуються.

Нагадаємо, Щебетун – вихованець запорізького «Металурга». У січні 2013-го приєднався до структури «Динамо» і виступав за молодіжні та дублюючі команди (U-17, U-19 та «Динамо-2»). У березні 2018-го перейшов у білоруський «Луч». За рік повернувся в Україну і виступав за МФК «Металург», «Авангард» та «Оболонь».

Влітку 2022-го знову вирушив у закордонний вояж. Захищав кольори литовського «Шауляя», казахстанського «Кизил-Жара» та молдовського «Зімбру», звідки і перейшов у «Кизилкум». Виступав за збірні України різних вікових груп (від U-17 до U-21). Transfermarkt оцінює його в 250 тисяч євро.

До слова, «Кизилкум» минулий сезон завершив на дев’ятій сходинці турнірної таблиці Узбекистану, набравши 36 очок.