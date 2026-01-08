Протест відбувся за участі громадських організацій та місцевих політиків

У середу, 7 січня, у Лондоні біля штаб-квартири Консервативної партії Великої Британії відбулася мирна акція протесту за участі української діаспори. Протестувальники виступили проти діяльності Тіньового генерального прокурора палати Лордів, Девіда Вольфсона. Він є представником у суді підсанкційного російського олігарха Романа Абрамовіча та водночас проводить консультації щодо санкцій проти Росії.

Протест відбувся за участі громадських організацій Ukraine Solidarity Campaign, Campaign for Ukraine та Vsesvit, а також місцевих політиків під гаслом «No to business as usual with Putin's oligarchs» (Ні – бізнесу з олігархами Путіна).

«На тлі щоденних російських ракетних ударів по Україні, масових блекаутів, руйнування інфраструктури та викрадення понад 20 тисяч українських дітей обурливо, що підсанкційні олігархи отримують можливість оскаржувати заморожені активи», – повідомила співорганізаторка акції протесту та лідерка ГО Campaign for Ukraine Олена Іващенко.

Зазначається, що Девід Вольфосен намагається розморозити близько 2,35 млрд фунтів стерлінгів, які мають передати Україні на гуманітарні цілі, отриманих від продажу російським олігархом Романом Абрамовічем футбольного клубу «Челсі». Також на острові Джерсі заблоковано понад 5,3 млрд активів Абрамовіча, які також підпадають під санкції. Таким чином, Роман Абрамовіч через юристів намагається залишити 1,4 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 60%) поза передачею благодійним фондам, зокрема на допомогу Україні.

Акція протесту привернула увагу британської влади. Зокрема, під час запитань до прем’єр-міністра протягом парламентських дебатів 7 січня лідер лейбористів Кір Стармер наголосив на тому, що Велика Британія хоче, аби кошти від продажу футбольного клубу «Челсі» були спрямовані Україні, та розкритикував поєднання Лордом Вольфсоном двох ролей як несумісне з цією політикою.

Нагадаємо, Абрамовіч придбав «Челсі» у 2003 році за 140 млн фунтів. За нього команда виграла 21 трофей. У травні 2022 року він офіційно продав футбольний клуб консорціуму Тодда Белі.