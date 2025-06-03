Абрамовіч продав футбольний клуб «Челсі» в травні 2022 року

Уряд Великої Британії подасть до суду на олігарха Романа Абрамовіча, щоб стягнути з нього 3,2 млрд доларів від продажу футбольного клубу «Челсі» на користь України. Про це повідомив у вівторок, 3 червня, Bloomberg з посиланням на слова канцлерки казначейства Рейчел Рівз і міністра закордонних справ Девіда Леммі.

Абрамовіч продав лондонський футбольний клуб «Челсі» в травні 2022 року після того, як потрапив під санкції Великої Британії та ЄС через зв'язки з російським президентом Владіміром Путіним.

Відтоді доходи від продажу лежать заморожені на банківському рахунку. Британський уряд вважає, що гроші варто направити на гуманітарну допомогу Україні, і намагався укласти щодо цього угоду з Абрамовічем. Проте сторони не змогли домовитися, тому британці готові позиватися до суду.

«Уряд має намір спрямувати виручку від продажу футбольного клубу “Челсі” на гуманітарні цілі в Україні після незаконного повномасштабного вторгнення Росії. Ми глибоко розчаровані тим, що досі не вдалося досягти угоди з цього питання з паном Абрамовічем», – заявили канцлерка скарбниці Рейчел Рівз і міністр закордонних справ Девід Леммі.

Нагадаємо, Абрамовіч придбав «Челсі» у 2003 році за 140 млн фунтів. За нього команда виграла 21 трофей. У травні 2022 року він офіційно продав футбольний клуб консорціуму Тодда Белі.

Як інформував ZAXID.NET, на початку березня Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти семи російських олігархів, серед яких було й прізвище мільярдера Абрамовіча. Він намагався продати клуб, перш ніж потрапив під санкції, але британський уряд зупинив цей процес після того, як фінанси олігарха внесли в чорний список.

За інформацією Reuters, у день повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого Абрамовіч передав Тенебауму та Давідовічу дві свої компанії – Ervington Investments Limited та Norma Investments.