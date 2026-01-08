Після реанімаційних заходів водій помер

У четвер вранці, 8 січня, водієві Volkswagen ID.4 раптово стало погано за кермом. Після чого він в’їхав у будинок у центрі міста на пл. Галицькій, 12, поруч із книжковим магазином Vivat. За попередньою інформацією за кермом був водій таксі. Ніхто із пішоходів не постраждав.

На місце події прибула патрульна поліція та бригада екстреної швидкої допомоги. Лікарі близько години намагались реанімувати водія, проте чоловік помер.

«50-річному водієві раптово стало погано за кермом, внаслідок чого він виїхав на бордюр, а потім авто в'їхало в будинок. У присутності бригади після реанімаційних заходів водій помер. Попередній діагноз – тромбоемболія», – повідомили у коментарі ZAXID.NET у львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги.