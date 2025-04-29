У Львові водію легковика стало погано за кермом, він вчинив ДТП та помер
Аварія сталась на вул. Вітовського у Львові
У понеділок, 28 квітня, 60-річному водію легковика стало погано за кермом, він в’їхав у припарковане на тротуарі авто та помер. Про це повідомляє департамент цивільного захисту ЛОВА.
Як вказано у повідомленні, приблизно о 08:20 у понеділок, 28 квітня, на вул. Вітовського у Львові сталась ДТП. 60-річний водій авто Dacia Sandero без технічних причин з’їхав з дороги та зіткнувся з припаркованим на тротуарі авто Volkswagen Caddy.
Водій Dacia Sandero помер. За попередніми даними, чоловіку стало погано під час руху автомобіля. Обставини події встановлюються.
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