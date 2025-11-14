Кароль Навроцький підписав закон про допомогу українцям у вересні 2025 року

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підписав закон про підтримку громадян України востаннє і лише після внесення поправок, які, на його думку, усувають «несправедливі щодо поляків» положення. Про це він сказав під час виступу з нагоди перших 100 днів його роботи на посаді президента, пише Interia Wydarzenia.

За словами Навроцького, закон про допомогу українським біженцям, який надійшов на його підпис в серпні цього року, містив положення про надання безробітним українцям виплат за програмою «800+» (щомісячна допомога на дитину в розмірі 800 злотих, яку отримують сім’ї з дітьми до 18 років), тому він наклав на нього вето.

Згодом президент Польщі підписав відредагований урядом законопроєкт про допомогу громадянам України, що продовжує легальний статус українських біженців до 4 березня 2026 року, але посилює умови для отримання соціальних пільг.

«Я підписав закон вже вдруге, бо не хочу бути президентом хаосу, але я наголосив, і коли нас дивиться прем’єр-міністр і парламентська більшість, то нагадую, що я підписав цей закон про допомогу українцям востаннє», – сказав він.

Окрім цього, Кароль Навроцький наголосив на необхідності ставитися до української меншини з належною повагою, водночас на рівні з іншими національними меншинами в Польщі.

«Ми перебуваємо на такому соціальному етапі, до якого ми дозріли, і я сподіваюся, що уряд працює над рішеннями, які забезпечать наш добробут і комфортне проживання громадян України в нашій країні (...) і ми не потрапимо через уряд у хаос у березні наступного року», – додав він.

До слова, на початку листопада Сейм Польщі не підтримав проєкт змін президента Кароля Навроцького до закону про надання допомоги українським біженцям. Серед його пропозицій була норма про запровадження кримінальної відповідальності за «пропаганду бандеризму».