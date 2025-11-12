Марш Незалежності щороку проходить у Варшаві

Учасники Маршу Незалежності у Варшаві використовували антиукраїнські, антинімецькі та антиєвропейські настрої. Учасники акції, яких за офіційними підрахунками було близько 100 тис., вигукували ксенофобські гасла «Польща для поляків» і «Біла Європа братерських народів», а також скандували «Укрополін». У марші взяв участь президент Польщі Кароль Навроцький. Натомість члени урядової коаліції дійство проігнорували.

Польський сайт OKO.press повідомив, що попри масовий і мирний характер події, цього року у марші знову взяв участь так званий чорний блок – групи радикально налаштованих націоналістів у масках. Вони несли плакати із написами «Стоп імміграції, час депортації», а польський в ислів Ukropolin є поєднанням слів «Україна» та «Polin» (Польща гебрейською) й означає нібито захоплення Польщі українцями та євреями.

Учасники маршу також скандували «Є*ати Укрополін» («Jebac Ukropolin»), що теж було адресоване українським біженцям у Польщі.

На плакатах з’явилися також образливі слогани проти прем’єра Дональда Туска та Німеччини, на яких йшлось про те, що «Польща сьогодні нагадує: повернути Туска до Берліна!». Польська опозиція закидає чинному прем’єру надмірну прихильність до Німеччини та навіть німецьке походження. Хоча це не відповідає дійсності.

Організаторами та промовцями на марші були праві та ультраправі діячі: лідер Руху Народового Кшиштоф Босак, голова Асоціації «Марш Незалежності» Бартош Малежський і керівник громадської організації «Всепольська молодь» Марцін Осовський. Всі вони говорили про «загрози з боку Європейського Союзу та Німеччини», але, як пише польський сайт Onet, жоден із них не згадав війну Росії проти України. Босак лише коротко згадав про «загрозливий Схід», але з вигуків і плакатів було зрозуміло, що йдеться передусім про Україну.

Антиукраїнські лозунги звучали не лише з натовпу, а й транслювалися з динаміків уздовж маршруту. «Крикнімо, щоб українці добре зрозуміли: поляк – господар у своїй країні!» – вигукував один з ведучих маршу на вул. Алеї Єрусалимські.

Onet зазначає, що на події були помітили групи, які пов’язані з проросійськими політичними силами. Активну участь узяли прихильники партії «Конфедерація Корони Польської» Гжегожа Брауна, який неодноразово робив проросійські заяви. Інша група йшла з плакатом «Стоп війні в Україні» – гаслом, яке сьогодні активно використовують проросійські середовища для поширення наративу про те, що війна досі триває через Україну.

Цей банер несли представники «Руху за відновлення Польщі» (Ruch Naprawy Polski), лідер якого Ромуальд Староселець свого часу виступав за підтримку газопроводу Nord Stream 2 – російського газопроводу, який Польща вважала геополітичною загрозою та була проти його будівництва.

На марші також помітили прапор «Вільна Палестина», але не було жодного прапора «Вільна Україна».

Зазначимо, що за даними соціологічного опитування CBOS, у березні 2022 року підтримка українських біженців у Польщі становила 94%, а в жовтні 2025 року вона впала до 48%. Польський сайт Onet пише, що Кремль цілеспрямовано намагається послабити проукраїнські настрої, натомість формує байдужість до Росії.

У центрі Варшави під час маршу можна було побачити плакати із прямими закликами до дискримінації за національною ознакою. Їхня риторика зображувала українців як чужих і загрозу для Польщі. За спостереженнями учасників, найактивніше такі меседжі поширювали прихильники середовищ, близьких до Ґжеґожа Брауна, погляди якого є часто проросійськими.

Разом з тим на одній з будівлі помітили плакат із написом «Справжні патріоти не марширують разом із фашистами».

На Марші Незаледності також помітили символ російської агресії – латинську літеру Z. Активісти зобразили цей символ на грудях у людини, яка виганяє свиню з прапором Німеччини на боці з Польщі до Берліна. Свинею на картинці зобразили чинного прем’єр-міністра Дональда Туска, якому закидають пронімецькі настрої.

Організатори події повідомили, що близько 300 тис. людей взяли участь у Марші Незалежності. А директор варшавського центру безпеки Ярослав Мішталь зазначив, що цьогорічний марш був одним із найспокійніших.