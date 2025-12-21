Авто протаранило огорожу і зависло на ній

П'яний українець на авто проломив огорожу однієї з найдавніших церков у центрі Кракова. Поліція повідомила, що рівень алкоголю в крові водія становив 1,68 проміле.

Небезпечний інцидент трапився вранці у неділю, 21 грудня, в самому центрі Кракова. Громалянин України, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, за кермом Volkswagen Tiguan протаранив огорожу церкви Святого Хреста.

«Водій в'їхав в огорожу храму і завис на ній», – повідомила в розмові з Interia представниця пресслужби воєводського управління поліції в Кракові.

Сила удару була дуже великою. Автомобіль зачепився за огорожу церкви, пошкодивши також частину стіни. Щоб витягнути автомобіль на проїжджу частину, довелося використовувати спеціальне обладнання, над цим працювали дві бригади з обладнанням для буксирування транспортних засобів. Винуватець не зазнав травм.

Авто проломило паркан і пошкодило стіну церкви у центрі Кракова. Фото Войцеха Матусіка

Поліція затримала водія. Після того як він протверезіє, йому пред'являть звинувачення в керуванні автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Він також відповість за пошкодження, завдані інфраструктурі церкви.

Порушників закону депортують

За даними газети Rzeczpospolita, станом на вересень 2025 року 31 тис. іноземців у Польщі перебувають у реєстрі «небажаних» осіб, а з початку 2025 року з країни примусово депортували 1100 з них. Речник управління у справах іноземців Якуб Дудзяк назвав найбільші групи небажаних осіб. Перше місце у цьому списку займають громадяни України (5900), Грузії (4200), Сирії (2500), Афганістану (2400), Білорусі (2200) та Росії (1900).

У Польщі змінився підхід до порушень закону з боку іноземців: якщо раніше такі справи часто залишалися без належної реакції, то тепер держава послідовно застосовує механізми депортації та заборони в’їзду. Підставами для цього є незаконний в’їзд або перебування, відсутність дійсних документів, заборона на в’їзд до Шенгенської зони, нелегальне працевлаштування, а також засудження за умисні злочини, потрапляння під санкції чи визнання загрозою для безпеки. Запит на включення особи до відповідного списку може подати будь-яка польська служба, а заборона на в’їзд встановлюється на строк від шести місяців до десяти років. Як зазначають колишні урядовці, нова політика виходить з простого принципу: гості країни зобов’язані поважати її закони, інакше вони мають повернутися до країни походження.

У 2024 році було винесено понад 11 тис. рішень про депортацію з Польщі. За словами заступника міністра внутрішніх справ та адміністрації Чеслава Мрочека, цього року таких рішень буде більше.