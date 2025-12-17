Нападники повністю визнали свою вину

Польські правоохоронці затримали групу з 8 чоловіків, які під виглядом поліцейських проникли у квартиру, де мешкали українці, та хотіли їх пограбувати. Інцидент стався неподалік міста Нідзиця у селищі Робачево (Вармінсько-Мазурського воєводства). Про це у середу, 17 грудня, повідомив радіомовник RMF24.

За даними журналістів, нападники, видаючи себе за працівників поліції, повідомили про обшуки на території, де мешкали українці, таким чином їм вдалось проникнути до квартири. Чоловіки вимагали від українців гроші та цінності. Після того, як нападникам не вдалося нічого знайти, вони втекли.

Після нападу поліцейські затримали нападників у трьох воєводствах: Західно-Померанському, Вармінсько-Мазурському та Поморському. Під час затримання поліція вилучила одяг, схожий на поліцейську форму, тактичні жилети та нашивки з написом «Поліція», а також зброю.

«Під час арештів було вилучено предмети, які могли бути використані для скоєння злочину. Зокрема, наручники, зброю, кийки, балаклави, рації, елементи військового одягу, ліхтарики, а також наркотики, готівку та документи з даними інших осіб», – повідомили в поліції.

Затриманим висунули 20 звинувачень, вони визнали свою вину. Їм загрожує до 8 років тюрми.