Ракета «Фламінго» атакувала об'єкти в Росії у парі з озброєнням «Нептун»

Сили оборони України вперше застосували пару ракет українського виробництва «Нептун» та «Фламінго» для далекобійного удару по Росії. Про це та застосування інших українських розробок великої дальності повідомив 8 жовтня президент України Володимир Зеленський, передає УНІАН.

Під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський розповів, що українська ракета-дрон «Паляниця» здійснила вже десятки уражень військових складів росіян. Крім того, він повідомив, що інша ракета-дрон українського виробництва «Рута» вперше атакувала російську морську вишку на відстані в понад 250 км.

Найбільшим успіхом серед українських розробок, за словами Зеленського, є дрон «Лютий». Безпілотники цього типу масово застосували під час однієї з операцій Сил оборони – за словами президента, «це серйозна операція».

«І останній тиждень – не буду казати в якій кількості – було застосування нашої пари “Нептун” та “Фламінго”. Відповідні результати можна самостійно проаналізувати. Ми не кажемо, що це масове застосування цієї пари. Ми просто кажемо, що є застосування, і є перші відчутні результати саме цієї нашої зброї», – повідомив Зеленський.

Він повідомив, що через українські атаки дефіцит бензину в Росії став суттєвим – від 13% до 20%.

На питання про забезпечення Сил оборони безпілотниками Володимир Зеленський сказав, що певний дефіцит у дронах є, але загалом забезпечення «нормальне». За його словами, у плані FPV-дронів співвідношення сил наразі 1 до 1, проте росіяни мають перевагу в кількості людей та дронів на оптоволокні. Втім, за словами Зеленського, в оптоволоконній технології Україна нарощує спроможність.

Нагадаємо, наприкінці вересня ЗСУ уразили завод із виробництва електроніки у Брянській області Росії ракетою «Нептун». На території заводу зафіксували вибухи та пожежу на території.

До слова, 7 жовтня Міноборони показало нову версію ракети «Нептун», яку прозвали «Пузатим Нептуном» у соцмережах. Детальніше про її характеристики можна прочитати тут.