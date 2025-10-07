Ракета Р-360 має два бокові потовщення посередині корпусу

Міністерство оборони України показало європейським партнерам нову, раніше невідому, версію вітчизняної крилатої ракети «Нептун». Фото ракети оприлюднив міністр оборони Денис Шмигаль 7 жовтня.

Як зауважили аналітики Defence Express, ракета Р-360 має два бокові потовщення посередині корпусу. За однією з версій, ці елементи призначені для встановлення додаткових паливних баків. У соцмережах цю ракету вже встигли прозвати «Пузатим Нептуном».

Нова версія ракети відрізняється від двох попередніх – протикорабельної Р-360 та РК360Л, відомої як «Довгий Нептун».

Видання припускає, що діаметр «Пузатого Нептуна» відповідає протикорабельній версії (38 см), а також, імовірно, розмах крил і загальна довжина ракети (4,5 метра без прискорювача).

Завдяки додатковим паливним бакам дальність польоту нової ракети оцінюють в 500 км (280 км для Р-360, 1000 км – «Довгого Нептуна»).

«При цьому, завжди існує варіант, коли внаслідок зменшення палива та дальності збільшується розмір бойової частини. Тому не слід відкидати варіант, за яким ця версія ракети має дальність в умовні 300 км, але вагу бойової частини у більшу за 150 кг, як на протикорабельній Р-360», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці серпня в мережі вперше показали ракету українського виробництва «Довгий Нептун». За даними медіа, українські військові застосовують цю ракету для ударів по цілях в Росії з березня цього року.