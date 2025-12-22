Нардеп Орест Саламаха із дружиною Анною

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірило декларацію про доходи львівського нардепа Ореста Саламахи та виявило недостовірних відомостей на 9 млн грн. Дружина нардепа, зокрема, змогла придбати три ділянки у Сокільниках всього за 66 тис. грн, коли їхня мінімальна ринкова вартість становить 3 млн грн.

Як вказано у довідці НАЗК, фахівці перевірили декларацію Ореста Саламахи за 2024 рік та виявили кілька порушень. За даними НАЗК, Орест Саламаха із дружиною Анною вказали неправдиві відомості про готівку, яка залишилась у них станом на кінець 2024 року (25,6 млн грн у різних валютах), адже її розмір не змінився порівняно з попереднім періодом. При цьому витрати, за даними НАЗК, становили 9,1 млн грн.

До видатків фахівці НАЗК зарахували придбання авто BMW X5 (2020 р. в.) за 2,7 млн грн, три земельні ділянки у Сокільниках (загальною вартістю, згідно з договорами купівлі-продажу, всього 66 тис. грн, але мінімальною ринковою вартістю 3 млн грн), набуття майнових прав на апартаменти у Львові за 1,4 млн грн, а також загальні витрати на життя у сумі майже 2 млн грн.

Орест Саламаха пояснив НАЗК, що його дружина придбала авто BMW X5 (2020 р. в.) за 2,7 млн грн за позичені у Назарія Мигаля гроші. Подружжя нібито мало напружені стосунки і дружина не повідомила, що позичила цю суму на придбання авто. Анна Саламаха показала копію розписки про отримання позики 27 різними частинами.

Щодо земельних ділянок, то у поясненнях Ореста Саламахи вказано, що він не давав згоди на їх купівлю, а ціна, яка зазначена у договорах, була узгоджена з продавцями та відповідала «певній ринковій вартості, оскільки ці земельні ділянки були без будь-яких поліпшень, розташовані у віддалених районах від інфраструктури, необлаштовані під’їздом».

У довідці НАЗК вказано, що сторони не уклали договір позики на таку значну суму (2,7 млн грн), немає ідентифікації сторін правочину (адреса, паспортні дані, дата народження тощо), що унеможливлює ідентифікацію людини, яка нібито позичила ці гроші, немає платіжних документів, які б підтвердили рух коштів та ін.

Гроші Анна Саламаха нібито отримувала 27 різними частинам, але позикодавець не знімав цих грошей із банківських рахунків та не перераховував дружині нардепа. НАЗК вважає, що це свідчить про те, що у людини була уся сума одразу, та ставить під сумнів доцільність давати позику частинами, кожна з яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів з коротким інтервалом.

НАЗК також звертає увагу, що попереднім власником BMW X5 був брат Ореста Саламахи і машиною користувався сам нардеп, що може свідчити про його обізнаність про покупку.

Щодо трьох земельних ділянок у Сокільниках загальною вартість нібито 66 тис. грн (площа двох із них становить 835 м2 та 1350 м2), то, за даними ПП «Ажіо», їхня мінімальна ринкова вартість становить 3 млн грн. НАЗК наголошує, що зараз Сокільники активно забудовують житлом.

У 2024 році Анна Саламаха передала одну із своїх ділянок до статутного капіталу будівельної фірми «Монс Девелопмент», визначивши її вартість у 15,3 млн грн. Інші ділянки дружина нардепа у 2025 році передала у статутний фонд будівельної компанії «ДСТБуд», оцінивши у 3,6 млн грн.

За даними НАЗК, загальна сума готівкових заощаджень, які подружжя могло б накопичити на кінець 2024 року, становить 16,6 млн грн, а не 25,6 млн грн, як вказано у декларації. Таким чином сума задекларованих заощаджень перевищена на 9 млн грн, що є ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації).

Нагадаємо, що під час балотування до Верховної Ради Орест Саламаха був директором ТзОВ «Буд Інвест Ком», власницею якого на той час була його дружина. Компанія відома своїм будівництвом ЖК «Південний» у Сокільниках. Орест Саламаха пройшов у ВР від партії «Слуга народу». У 2022 році Орест Саламаха голосував за скандальну реформу містобудування, а у 2025 році підтримав масову забудову Карпат вітряками.