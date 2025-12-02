План забудови Сокільників біля львівського аеропорту

Заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач оприлюднив плани забудови Сокільників багатоповерхівками. Плани стосуються території впритул до злітної смуги аеропорту. Саме розширення меж села Львівська районна рада ще не погодила.

«Поділились цим небайдужі, бо не лише Зубача непокоїть суцільна забудова багатоквартирним житлом приаеродомних ділянок. Ну що я скажу: це, друзі, повний треш. Бо насправді забудовницькі плани у Сокільниках перевершують навіть деклароване в оновленому Генплані», – повідомив Любомир Зубач.

На візуалізації площа ділянки проєктування становить 72,2 га. На ній планують розмістити майже мільйон квадратних метрів житла.

«Сумно, страшно, а ще – дуже погана перспектива для всіх: аеропорту, міста та й самих Сокільників – їх хочуть перетворити на резервацію, з якої навіть не виїдеш фізично», – додав Любомир Зубач.

Зазначимо, що 30 грудня 2024 року Сокільницька сільська рада затвердила внесення змін в генеральний план, що передбачає розширення села на 158 га за рахунок земель, які впритул прилягають до Львова, а саме – до злітної смуги аеропорту. При цьому, генплан пропонує забудову житлом ділянки понад 50 га. Після розголосу львівський аеропорт заявив, що забудова впритул до злітної смуги загрожує його закриттям та заперечив будь-які погодження розширення села.

Детальніше про те, хто може бути зацікавлений у будівництві житла біля аеропорту та хто активно скуповує приватні ділянки біля злітної смуги аеропорту, ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Це буде не село, а райцентр на межі Львова». Зокрема, щонайменше близько 20 га землі зосереджені в руках членів партії «Варта» Юлії та Романа Городечних та їхньої компанії «Сокіл-Л», серед співвласників якої відомий івано-франківський забудовник Blago.

Для реалізації оновленого генплану Сокільників необхідне рішення Львівської районної ради, що дозволить включення до меж села нових територій. Однак із весни депутати райради це рішення ухвалити не можуть. Паралельно через розширення Сокільників міський голова Львова звернувся до генпрокурора.