Міська рада Львова сумнівається в легітимності рішення про розширення Сокільників

Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до генерального прокурора через пришвидшену процедуру масштабного розширення села Сокільники. Крім цього, міська рада буде оскаржувати наміри села в суді.

Як повідомила пресслужба Львівської міської ради, Сокільницька сільська рада на пленарному засіданні 14 квітня спершу надала дозвіл на розробку проєкту землеустрою, а буквально за кілька хвилин – уже його затвердила. Документ, який зазвичай готується тижнями і містить понад 100 сторінок технічної документації, нібито був готовий, погоджений і роздрукований у той самий день. Тому 31 липня міський голова Львова Андрій Садовий звернувся генерального прокурора, аби це одноденне рішення проаналізували правоохоронні органи.

«Надмірна забудова села Сокільники багатоповерховими будинками, без забезпечення їх навіть базовою інфраструктурою та відсутність будь-яких дій з боку села для вирішення питання транспортних сполучень вже сьогодні призвела до негативного впливу на функціонування транспортної та інженерної інфраструктури Львова, паралізує ключові магістральні вулиці міста, нещодавно відбулись масові підтоплення вулиць, помешкань та доріг. У разі погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці – села Сокільники всі негативні наслідки такої містобудівної та земельної політики зростуть в рази. Проєкт землеустрою на сотню сторінок був проголосований за лічені хвилини після надання дозволу на його розробку! Очевидно, що ні фактично, ні юридично зробити це в легітимний спосіб було неможливо», – йдеться у зверненні міського голови до генерального прокурора Кравченка Руслана.

Нагадаємо, оновлений генеральний план Сокільників передбачає розширення села на 158 га та забудову житлом ділянки понад 50 га впритул до злітної смуги аеропорту. Для того, щоб приєднати до села додаткові землі, необхідне рішення Львівської районної ради, яка поки що остаточне рішення не прийняла.

Детальніше про те, хто може бути зацікавлений у будівництві житла біля аеропорту та хто активно скуповує приватні ділянки біля злітної смуги аеропорту, ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Це буде не село, а райцентр на межі Львова». Зокрема, щонайменше близько 20 га землі зосереджені в руках членів партії «Варта» Юлії та Романа Городечних та їхньої компанії «Сокіл-Л», серед співвласників якої відомий івано-франківський забудовник Blago.

Після розголосу львівський аеропорт заявив, що забудова впритул до злітної смуги загрожує його закриттям.