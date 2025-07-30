Селище Сокільники біля Львова планують розширити на 158 га

Львівська міська рада позов до суду про визнання протиправним та нечинним рішення Сокільницької сільської ради, що передбачає масштабне розширення села впритул до аеропорту. Про це у середу, 30 липня, повідомив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач. Після розширення села наміри на забудову біля злітної смуги має родина членів партії «Варта» Юлії та Романа Городечних, а також відома івано-франківська компанія Blago.

Йдеться про затвердження оновленого генерального плану Сокільників, що передбачає розширення села на 158 га та забудову житлом ділянки понад 50 га впритул до злітної смуги аеропорту. Наприкінці 2024 року Сокільницька сільська рада провела громадські слухання проєкту оновленого генплану, який мешканці переважно не підтримали. 24 грудня архітектурно-містобудівна рада Львівської ОВА рекомендувала затвердити зміни до генерального плану Сокільників, однак наголошувала, що необхідно погодити проєктні рішення з аеропортом. 30 грудня документ погодила Сокільницька сільрада.

Як повідомив Любомир Зубач, ще 14 квітня Сокільницька сільрада надала дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо встановлення меж території сільради, а наступним рішенням – погоджує його.

«Як за один день можна було розробити землевпорядну документацію на таку велику площу – а мова ж про більш ніж 1500 га? І це, звісно, без проведення тендеру. Для мене відповідь очевидна: це неможливо. Гадаю, цим питанням мали б поцікавитись правоохоронці», – зазначив Любомир Зубач.

Цього ж дня Львівська районна військова адміністрація надала висновок про погодження цього проєкту землеустрою. Розширення села ще потребує затвердження Львівською районною радою. Кілька разів це питання виносили на розгляд районних депутатів, однак через зауваження Львівської міської ради та спротив мешканців це рішення так і не погодили. Чергове засідання земельної комісії з цього питання відбудеться в четвер, 31 липня.

«Львівська міська рада подає позов про визнання протиправним та нечинним відповідного рішення Сокільницької сільської ради. Паралельно скеровуємо листи на правоохоронні органи та державні інстанції. Вже повторно. Не хочу забігати наперед, але мені очевидне, м’яко кажучи, порушення процедури прийняття рішення», – додав Любомир Зубач.

Детальніше про те, хто може бути зацікавлений у будівництві житла біля аеропорту та хто активно скуповує приватні ділянки біля злітної смуги аеропорту, ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Це буде не село, а райцентр на межі Львова». Зокрема, щонайменше близько 20 га землі зосереджені в руках членів партії «Варта» Юлії та Романа Городечних та їхньої компанії «Сокіл-Л», серед співвласників якої відомий івано-франківський забудовник Blago. Після розголосу львівський аеропорт заявив, що забудова впритул до злітної смуги загрожує його закриттям.