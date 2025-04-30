Упритул до злітної смуги аеропорта планують збудувати багатоквартирне житло

Адміністрація Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького відреагувала на скандал із розширенням Сокільників та масштабну забудову впритул до злітної смуги. Аеропорт заперечив погодження оновленого генерального плану селища та заявив про загрозу забудови для функціонування летовища.

Про оновлений генплан Сокільників широкому загалу стало відомо у листопаді-грудні 2024 року. Серед іншого він передбачає розширення села на 158 га та забудову понад 50 га біля злітної смуги аеропорту житлом на 14 тис. мешканців. Ця ділянка розташована впритул до злітної смуги львівського аеропорту.

12 грудня відбулися громадські слухання, на яких власники приватних ділянок та підприємці висунули свої зауваження та просили їх врахувати. Архітектурно-містобудівна рада Львівської ОВА рекомендувала затвердити зміни до генерального плану Сокільників, однак наголошувала, що необхідно погодити проєктні рішення з аеропортом.

Попри це, новий генеральний план села Сокільники сільрада затвердила 30 грудня 2024 року. Представники сільради неодноразово наголошували, що документ погоджений із львівським аеропортом. Зокрема, на засіданні земельної комісії Львівської районної ради 22 квітня керівниця відділу архітектури та містобудування Сокільницької сільради Світлана Кончевич зазначила, що всі плани та шумові зони погодженні з аеропортом і показала лист від листопада 2024 року, в якому вказано, що в адміністрації летовища відсутні зауваження до проєктного плану та схеми проєктних обмежень використання земель у Сокільниках.

Документ, який показувала Світлана Кончевич

30 квітня адміністрація аеропорту опублікувала заяву, в якій вказано, що проєктні рішення оновленого генплану Сокільників не погоджували з летовищем.

«Сокільницька сільська рада у зверненнях порушувала питання надання висновку щодо врахування планувальних обмежень від аеропорту. Відповідно, проєктанти надали зауваження щодо планувальних обмежень, які були враховані. Проте погодження проєктних рішень, зокрема щодо функціонального призначення територій, нами не здійснювалось. Саме ці функціональні аспекти проектних рішень можуть призвести до негативних наслідків для майбутнього Міжнародного аеропорту “Львів”», – йдеться в заяві.

Крім цього, особливе занепокоєння аеропорту викликав факт розміщення у межах шумових зон Б і В (із рівнями шуму до 85 дБА) масштабної житлової та громадської забудови загальною площею понад 50 га. Закон дозволяє розміщувати будівлі в межах таких шумових зон за умови застосування шумозахисних заходів.

«Проте коли йдеться про розвиток території площею понад 50 га, як новий житловий масив з громадською забудовою у зоні з дискомфортними та потенційно шкідливими для здоров’я умовами проживання вважаємо, що забезпечити шумозахисні заходи для такої великої території від джерела шуму, що розташовані у повітряному просторі буде надзвичайно складно. Як наслідок, тисячі людей буде розселено у зоні з постійними факторами негативного впливу на здоров’я», – вважає адміністрація аеропорту.

Ще 17 грудня Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб видав лист, в якому вказано, що можливість розташування кварталів житлової забудови, а також шкіл і дитсадків у межах шумових зон аеропорту не обґрунтована та не підтверджена. Якщо плани забудови житлом ділянки біля злітної смуги реалізують, то ймовірні масові звернення мешканців зі скаргами на шум ставлять під загрозу повноцінне функціонування та розвиток аеропорту.

«Велике занепокоєння викликає також загроза рішень даного генерального плану зі збільшенням населення села Сокільники до 50 тис. мешканців для функціонування прилеглої логістичної інфраструктури. Без планування системи громадського транспорту, здатної забезпечити перевезення такої кількості пасажирів між Сокільниками та Львовом, вул. Кульпарківська та проєктована вул. Ряшівська будуть заблоковані заторами приватного автотранспорту, що, в перспективі заблокує доступ до аеропорту як з боку Львова та Сокільників, так і з боку інших населених пунктів області», – додали в аеропорту.

Таким чином, адміністрація аеропорту заявила, що запропонований сільрадою Сокільників формат розвитку приаеродромної території створює потенційну довгострокову загрозу стабільній роботі аеропорту, а вказані загрози можуть узагалі призвести до закриття аеропорту.

Детальніше про те, хто може бути зацікавлений у будівництві житла біля аеропорту та хто активно скуповує приватні ділянки біля злітної смуги аеропорту, ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Це буде не село, а райцентр на межі Львова». Зокрема, щонайменше близько 20 га землі зосереджені в руках членів партії «Варта» Юлії та Романа Городечних та їхньої компанії «Сокіл-Л», серед співвласників якої відомий івано-франківський забудовник Blago.