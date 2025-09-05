Розширення села Сокільники вплине на роботу львівського аеропорту

Львівський окружний адміністративний суд закрив провадження за позовом Львівської міської ради про скасування оновленого генерального плану села Сокільники. Відновідну ухвалу 2 вересня винесла суддя Наталія Кухар.

Йдеться про затверджений 30 грудня 2024 року документ – внесення змін в генеральний план Сокільників, що передбачає розширення села на 158 га за рахунок земель, які впритул прилягають до Львова, а саме – до злітної смуги аеропорту. При цьому, генплан пропонує забудову житлом ділянки понад 50 га. Після розголосу львівський аеропорт заявив, що забудова впритул до злітної смуги загрожує його закриттям та заперечив будь-які погодження розширення села.

Детальніше про те, хто може бути зацікавлений у будівництві житла біля аеропорту та хто активно скуповує приватні ділянки біля злітної смуги аеропорту, ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Це буде не село, а райцентр на межі Львова». Зокрема, щонайменше близько 20 га землі зосереджені в руках членів партії «Варта» Юлії та Романа Городечних та їхньої компанії «Сокіл-Л», серед співвласників якої відомий івано-франківський забудовник Blago.

Своєю чергою, Львівська міська рада заявила про ризики транспортного колапсу, адже селище не має власної каналізації, а користується інфраструктурою Львова. Крім цього, єдиною дорогою, що напряму веде зі Львова в Сокільники, є вул. Кульпарківська, яка вже перевантажена транспортом, а збільшення кількості мешканців з 9 тисяч до 50 тисяч створить на вʼїзді в місто транспортний колапс.

Втім Сокільницька сільрада наполягає, що і не мала б погоджувати розширення з Львівською міськрадою та подала клопотання про закриття провадження. 2 вересня Львівський окружний адмінсуд клопотання задовольнив. Що стало причиною такого рішення наразі не відомо, адже ухвала ще не опублікована в реєстрі судових рішень. Міська рада буде оскаржувати ухвалу в апеляції.

Додамо, що для реалізації оновленого генплану Сокільників необхідне рішення Львівської районної ради, що дозволить включення до меж села нових територій. Однак із весни депутати райради це рішення ухвалити не можуть. Паралельно через розширення Сокільників міський голова Львова звернувся до генпрокурора.