Постійна комісія з питань агропромислового комплексу та земельних відносин Львівської районної ради перенесла питання про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення та зміни меж Сокільників. Це питання передбачає масштабне розширення села на 158 га та житлову забудову впритул до аеропорту. Львівська міська рада, з якою межують Сокільники, виступила проти масштабної забудови села, а Міжнародний аеропорт Львів заперечив будь-які погодження висотного будівництва.

Вперше профільну комісію для погодження проєкту зібрали ще 22 квітня. Тоді чотирьох голосів «за» виявилось недостатньо для прийняття рішення. Після цього це питання фактично зникло з публічного обговорення. Зазначимо, що без затвердження на профільній комісії питання не можуть винести на розгляд сесії районних депутатів.

Ще одне спільне засідання постійних комісій Львівської районної ради з питань АПК та земельних відносин і з питань будівництва, архітектури, ЖКГ, транспорту організували у четвер, 31 липня. Але через відсутність кворуму засідання комісії було на межі закриття без рішення, однак за пів години після її початку таки прийшов депутат від ВО Свобода, п’ятий член комісії Роман Плахтій.

Заступник голови комісії Ігор Лічнов озвучив перше питання – лист від Сокільницької сільради про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення та зміни меж села та надав представникам громади слово. На засіданні були присутні міський голова Тарас Сулимко і Андрій Свищо, який назвався радником сільського голови Сокільників. Нагадаємо, Андрій Свищо – колишній директор «Львівелектротрансу», якого звільнили через підозру у розтраті бюджетних коштів. Кілька років він через суд намагався поновитися на посаді, однак безуспішно. В лютому 2023 року Франківський рай суд закрив провадження за термінами справи, однак Львівський апеляційний суд цю ухвалу скасував і відправив справу на повторний розгляд.

Попри заклики до представників сільради виступити, ніхто так і не проявив ініціативу. Тож депутат від «Європейської солідарності» Юрій Стечишин попросив працівників аеропорту прояснити вплив намірів оновленого генплану села на летовище.

«4 грудня 2024 року до нас звернулась Сокільницька сільрада, щоб ми надали щодо врахування планувальних обмежень, не погодження генерального плану, а виключно планувальні обмеження. І ми погодили тільки ті планувальні обмеження, тобто шумові зони, які існують у межах аеропорту. Потім відбулася маніпуляція, що ми погодили весь генеральний план. Я вважаю, що Сокільницька сільрада неправильно використала наш лист. Тому ми 30 квітня ще раз пояснили свою офіційну позицію», – сказала заступниця генерального директора з правової діяльності аеропорту Ірина Сав’як.

Після цього слово взяв Андрій Свищо, який вирішив відповісти на звинувачення мешканки Сокільників Галини Басюк, приватну ділянку якої, за генпланом, вилучають під транспортну розв’язку. За його словами, при розробці генплану проєктанти змушені були врахувати зауваження Служби автодоріг Львівщини та Украероруху. Крім цього, він зазначив, що на етапі розробки генплану нібито немає необхідності затверджувати висотні обмеження та щільність, адже їх врегулюють уже на етапі розроблення детального плану території в районі злітної смуги та видачі містобудівних умов і обмежень.

«Після заяв аеропорту ми взагалі були переконані, що це питання знімуть із порядку денного. Це стратегічне державне підприємство, найбільший в західній Україні міжнародний аеропорт каже, що він проти, але ні, давайте і далі пушити це питання в районній раді. Це не вкладається в голові. Є дуже багато підстав, чому Львівська міська рада проти. Ми вважаємо, що багатоквартирна забудова в селі, на межі з Львовом, вплине на життя львів’ян і мешканців суміжних громад. Це збільшення населення з 5 тисяч до 50 тисяч мешканців. У всьому має бути здоровий глузд. Теоретично і труси можна на голову натягнути, але ж ми цього не робимо», – зазначив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

Він наголосив, що міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до генерального прокурора через пришвидшену процедуру масштабного розширення села Сокільники і закликав районних депутатів не підтримувати юридично сумнівне рішення. Міська рада створила робочу групу, до якої увійшли Тарас Сулимко, голова районної ради Андрій Сулим, а також представники аеропорту задля вирішення спірного питання з Сокільниками. Перше її засідання заплановане на наступний тиждень. Тарас Сулимко погодився брати участь у робочій групі.

Зважаючи на це та на безрезультатні і тривалі обговорення, Ігор Лічнов запропонував відкласти розгляд питання про розширення Сокільників на два тижні, щоб отримати перші результати з засідання робочої групи.

Нагадаємо, оновлений генеральний план Сокільників передбачає розширення села на 158 га та забудову житлом ділянки понад 50 га впритул до злітної смуги аеропорту. Після розголосу львівський аеропорт заявив, що забудова впритул до злітної смуги загрожує його закриттям.

Детальніше про те, хто може бути зацікавлений у будівництві житла біля аеропорту та хто активно скуповує приватні ділянки біля злітної смуги аеропорту, ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Це буде не село, а райцентр на межі Львова». Зокрема, щонайменше близько 20 га землі зосереджені в руках членів партії «Варта» Юлії та Романа Городечних та їхньої компанії «Сокіл-Л», серед співвласників якої відомий івано-франківський забудовник Blago.