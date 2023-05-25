Андрій Свищо майже два роки перебуває під слідством за підозрою в корупції

Верховний Суд у складі Касаційного цивільного суду відмовив екс-директору «Львівелектротрансу» Андрію Свищу в задоволенні скарги про поновлення на посаді та відшкодуванні понад 660 тис. грн заплати. Раніше Андрій Свищо виграв суд першої інстанції.

Як повідомляв ZAXID.NET, 43-річний Андрій Свищо очолював ЛКП «Львівелектротранс» з липня 2019 року. У червні 2021 року поліція звинуватила його у зловживанні службовим становищем через закупівлю електроенергії для підприємства без тендерів, що призвело до розтрати близько мільйона гривень. Натомість у Львівській міськраді стверджували, що завдяки цій закупівлі комунальне підприємство насправді зекономило 5,3 млн грн. За результатами службового розслідування, 26 липня 2021 року Андрія Свища звільнили з посади директора ЛКП «Львівелектротранс». Його обов’язки досі виконує головний інженер підприємства Володимир Ковалів.

Рішення міськради про звільнення Андрій Свищо вирішив оскаржити у суді. 28 липня 2022 року Пустомитівський райсуд визнав незаконним і скасував наказ управління транспорту про розірвання контракту з Андрієм Свищом та зобов’язав поновити його на посаді директора ЛКП «Львівелектротранс». Крім цього, суд зобов'язав управління транспорту сплатити Андрію Свищу середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 27 липня 2021 року до 28 липня 2022 року включно, що становить майже 661,4 тис. грн. Тоді Андрій Свищо повідомив ZAXID.NET, що планує повернутися на роботу, адже вважає звільнення незаконним.

Управління транспорту оскаржило рішення Пустомитівського райсуду в апеляційному суді. 29 листопада суддя Львівського апеляційного суду Олена Мельничук рішення першої інстанції скасувала, відмовивши Андрію Свищу в задоволенні позову до міськради. Він звернувся до Касаційного суду, однак 26 квітня колегія суддів Верховного Суду в складі Касаційного цивільного суду скаргу Андрія Свища не задовольнила й лишила чинною постанову апеляційного суду. Ця постанова є остаточною й оскаржити її не можна.