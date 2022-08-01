42-річний Андрій Свищо уже більше року перебуває під слідством за підозрою в корупції

Екс-директор ЛКП «Львівелектротранс» Андрій Свищо через суд поновився на посаді керівника комунального підприємства, а також відсудив в управління транспорту Львівської міськради понад 660 тис. грн компенсації за рік вимушеного прогулу. Відповідне рішення ухвалив 28 липня суддя Пустомитівського районного суду Володимир Мусієвський.

Нагадаємо, що Андрій Свищо очолював ЛКП «Львівелектротранс» з липня 2019 року. У червні 2021 року поліція звинуватила його у зловживанні службовим становищем через закупівлю електроенергії для підприємства без тендерів. За версією слідства, це призвело до розтрати близько мільйона гривень. Натомість у Львівській міськраді стверджували, що завдяки цій закупівлі комунальне підприємство насправді зекономило 5,3 млн грн.

Справу до Франківського районного суду передали ще у вересні минулого року, однак судові засідання переносять через неявку всіх сторін справи. Уже 26 липня 2021 року, за результатами службового розслідування, Андрія Свища звільнили з посади директора ЛКП «Львівелектротранс». Його обов’язки виконує головний інженер підприємства Володимир Ковалів.

Рішення міськради про своє звільнення Андрій Свищо вирішив оскаржити у суді і 28 липня цього року суддя Пустомитівського райсуду Володимир Мусієвський визнав незаконним і скасував наказ управління транспорту Львівської міськради про розірвання контракту з Андрієм Свищо та зобов’язав поновити його на посаді директора ЛКП «Львівелектротранс».

Суддя також зобов'язав управління транспорту Львівської міськради сплатити Андрію Свищу середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 27 липня 2021 року до 28 липня 2022 року включно, що складає майже 661,4 тис. грн. Це рішення ше можна оскаржити в апеляційному суді.

У коментарі ZAXID.NET Андрій Свищо повідомив, що планує повернутися на роботу, адже звільнення вважає не законним.

«Рішення про моє звільнення було не законним і було прийняте по надуманих фактах. Планую поновитися на роботі. Я буду добиватися, аби сума компенсації була регресом стягнута з заробітних плат чиновників, які прийняли не законне рішення про моє звільнення. Таким чином бюджет міста втрат не понесе», – сказав Андрій Свищо.

У мерії ZAXID.NET повідомили, що наразі не отримували це рішення суду, хоча за словами Андрія Свища, він передав рішення суду через ЦНАП ще у п’ятницю, 29 липня.

«На сьогодні ще немає кінцевої редакції рішення суду, яка б містила мотивацію, чому суд прийняв таке рішення. Після того, як ми його отримаємо, ми будемо готувати апеляційну скаргу. Зараз ми консультуємось із юридичним департаментом, яким чином виконувати це рішення суду», – повідомив ZAXID.NET директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило.