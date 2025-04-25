Приватна ділянка Галини Басюк розташована біля вул. Кульпарківської

Мешканка Сокільників Галина Басюк подала в суд і просить скасувати затвердження змін до генерального плану села, який передбачає розширення його меж на 158 га. Новий генплан передбачає будівництво на її приватизованій ділянці багаторівневої транспортної розв’язки.

Ділянка Галини Басюк площею 0,8 га розташована на виїзді зі Львова з вул. Кульпарківської, одразу за злітною смугою аеропорту. Її чоловік отримав цю ділянку під час роботи в радгоспі й приватизував у 2006 році. Після його смерті у 2021 році Галина Басюк за спадщиною оформила цю землю на себе. Ділянка призначена для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Червоним кольором позначена ділянка Галини Басюк

У липні 2024 року Галина Басюк звернулась до Сокільницької сільради із проханням врахувати при внесенні змін до генплану її намір змінити цільове призначення її ділянки під будівництво складів.

Заява Галини Басюк

«Сокільницька сільська рада знала, що я планую на своїй ділянці робити складські приміщенні, парники. Я ходила до них, починаючи з моменту, коли наклали мораторій на використання паїв. Коли зняли мораторій (йдеться про відкриття ринку землі у 2021 році – ред.), сільрада видала мені рішення про зміну цільового призначення ділянки», – розповіла ZAXID.NET Галина Басюк.

Громадські слухання щодо внесення змін до генерального плану відбулись 12 грудня 2024 року. Під час них присутні мешканці та підприємці не підтримали переведення 134 га біля злітної смуги аеропорту під житлову забудову. Однак 30 грудня 2024 року Сокільницька сільрада таки затвердила оновлений генплан.

Про те, що сільрада затвердила генплан із транспортною розв’язкою на її приватній ділянці, Галина Басюк дізналася в січні 2025 року. Після цього вона звернулась до керівниці відділу архітектури та містобудування Сокільницької сільради Світлана Кончевич, яка повідомила, що за новою містобудівною документацію призначення ділянки Галини Басюк змінили під транспортну інфраструктуру.

«При внесені змін до генерального плану села Сокільники сільська рада не взяла до уваги моєї заяви, з якою я зверталася до органів місцевого самоврядування, щоб під час розробки змін до генерального плану врахували те, що я хочу змінити цільове призначення своєї ділянки. Більше того, при розробці генерального плану сільська рада навіть не взяла до уваги те, що у 2022 році надала мені дозвіл на розробку детального плану території по зміні цільового призначення», – розповіла Галина Басюк.

Рішення Сокільницької сільради про розробку ДПТ

Після цього вона звернулась в суд із вимогою визнати протиправним і нечинним рішення Сокільницької сільради про затвердження внесення змін в генеральний план, а також визнати нечинним рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо зміни меж села. Також Галина Басюк просить зобов’язати сільраду розглянути питання внесення змін в містобудівну документацію стосовно винесення червоних ліній поза межі її приватної ділянки. Цю справу розглядає Львівський окружний адміністративний суд.

«Цим рішенням сільрада порушила мої права та законні інтереси, адже саме на моїй ділянці, що належить мені на праві приватної власності, запроєктували транспортну розв’язку. Я вважаю, що до обов’язків органів місцевого самоврядування Сокільницькоі ОТГ належить захист прав та інтересів мешканців села, проте сільська рада аж ніяк не захищає права та інтереси мешканців ОТГ, а навпаки – обмежує в правах та законних інтересах», – додала Галина Басюк.

Схема багаторівневої розв’язки в межах приватизованої Галиною Басюк ділянки

Детальніше про те, хто активно скуповує приватні ділянки біля злітної смуги аеропорту, ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Це буде не село, а райцентр на межі Львова». Зокрема, щонайменше близько 20 га землі зосереджені в руках членів партії «Варта» Юлії та Романа Городечних та їхньої компанії «Сокіл-Л». Ці ділянки вони приватизували впродовж 2024 року. Місцева активістка Сокільників та керівниця ГО «Зручна громада» Уляна Солонюк розповідала ZAXID.NET, що торік у місцевих пайовиків ці землі скупили за заниженими цінами.

Ще понад 8,5 га приватизував непублічний Ігор Боровець. Він не зареєстрований як підприємець, тому з’ясувати його діяльність ZAXID.NET із відкритих джерел не вдалось. Майже 5 га поблизу самої злітної смуги належать львівській підприємиці Вірі Беньо. Їй належить ТОВ «Фірма “Техніка Монтажу”», ТОВ «Грін Моутейн» та ТОВ «Бінаком». Її компанії займаються заготівлями картону, гофри, виробництвом пластмас тощо.

Іще 3,4 га в своїх руках зосередив Роман Коржак – забудовник із Івано-Франківська, бізнес-партнер відомого прикарпатського бізнесмена Андрія Луцького, який будує житлові комплекси під брендом Blago. Власників іще частини ділянок ідентифікувати не вдалось, оскільки дані про ці землі не вказані в кадастрі.