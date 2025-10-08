Правка передбачала фактичну легалізацію будівництва вітряків на високогір’ї Карпат

У середу, 8 жовтня, під час засідання Верховної Ради 225 нардепів підтримали правку до законопроєкту №13174, яка передбачала фактичну легалізацію будівництва вітряків на високогір’ї Карпат. Для прийняття правки забракло всього одного голосу. Із 225 депутатів, які підтримали цю правку, восьмеро є представниками Львівщини.

«Львівщина та й вся Україна сьогодні може пишатися Наталією Піпою. Вона в залі збивала голоси за дічайшу правку, яка допомогла б знищити Карпати. Ті, хто хочуть мастирити вітряки в горах ідуть лісом і насолоджуються Карпатськими краєвидами», – написала голова громадської ініціативи «Голка» Ірина Федорів.

Проте, окрім нардепки із Львівщини Наталії Піпи, яка проголосувала проти правки, восьмеро представників Львівської області все ж її підтримали, більшість з них з «Слуги народу».

Законопроєкт №13174 стосується захисту прав на землю власників об’єктів нерухомого майна, зруйнованого внаслідок бойових дій. Серед іншого, він передбачає спрощене отримання дозволів на будівництво об’єктів інфраструктури.

Водночас низка громадських організацій зауважила, що в цій законодавчій ініціативі була скандальна правка, яка дозволить знищити Карпати.

Як голосували фракції за правку, яка передбачала фактичну легалізацію будівництва вітряків у Карпатах:

у фракції «Слуга народу» за – 177, проти – 2, утрималися – 10, не голосували – 21, відсутні – 20;

за: – 0, проти – 0, утрималися – 16, не голосували – 5, відсутні – 5; у фракції ВО «Батьківщина» за – 1, проти – 0, утрималися – 14, не голосували – 0, відсутні – 10;

за – 7, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 8, відсутні – 6; у фракції партії «Голос» за – 0, проти – 5, утрималися – 2, не голосували – 5, відсутні – 7;

за – 14, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 2, відсутні – 3; у депутатській групі «Відновлення України» за – 10, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 1, відсутні – 6;

Як голосували народні депутати з Львівщини:

«Слуга народу»:

Мар'ян Заблоцький (за);

Андрій Герус (не голосував);

Святослав Юраш (відсутній);

Євген Петруняк (не голосував);

Ростислав Тістик (за);

Остап Шипайло (утримався);

Орест Саламаха (за);

Олена Копанчук (за);

Василь Мокан (відсутній);

Юрій Камельчук (за).

«Європейська солідарність»:

Софія Федина (утрималась);

Олег Синютка (утримався);

Степан Кубів (відсутній);

Микола Величкович (утримався);

Микола Княжицький (не голосував);

Михайло Бондар (утримався);

Андрій Лопушанський (відсутній);

Володимир В'ятрович (утримався).

«Голос»:

Ярослав Юрчишин (відсутній);

Роман Лозинський (відсутній);

Наталія Піпа (проти);

Галина Васильченко (відсутня).

Інші:

Михайло Цимбалюк з партії «Батьківщина» (утримався);

Сергій Власенко з партії «Батьківщина» (утримався);

Валерій Дубіль з партії «Батьківщина» (утримався);

Олена Кондратюк, позафракційна (не голосувала);

Ярослав Дубневич з партії «За майбутнє» (відсутній);

Тарас Батенко з партії «За майбутнє» (за);

Павло Бакунець з депутатської групи «Довіра» (за);

Андрій Кіт з депутатської групи «Довіра» (не голосував);

Наталія Приходько з депутатської групи «Відновлення України» (за).

Повний поіменний список, як голосували депутати, можна переглянути за посиланням.