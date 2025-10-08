Верховна Рада на своєму засіданні 8 жовтня не ухвалила правку до законопроєкту № 13174, яка передбачала фактичну легалізацію будівництва вітряків на високогір’ї Карпат. Про це повідомила голова громадської ініціативи «Голка» Ірина Федорів.

«Правку щодо знищення Карпат збили. Забракло одного голосу (225). Дякуємо кожному і кожній. Кожен голос важливий», – ідеться в повідомленні.

«Народна депутатка здорової людини Наталія Піпа збила поправку про забудову Карпат. Наталка поставила на підтвердження шкідливу правку, і цю правку підтримали 225 депутатів з 226 необхідних – забракло лише одного голосу для її проходження… Дякую Наталці, всім депутатам, хто не підтримав небезпечну правку, а також всім, хто захищає наші Карпати!» – написав активіст Павло Островський.

Нагадаємо, законопроєкт №13174 стосується захисту прав на землю власників об’єктів нерухомого майна, зруйнованого внаслідок бойових дій. Серед іншого, він передбачає спрощене отримання дозволів на будівництво об’єктів інфраструктури.

Водночас низка громадських організацій зауважила, що в цій законодавчій ініціативі була скандальна правка, яка дозволить знищити Карпати.

За словами аналітика Української природоохоронної групи Петра Тєстова, завдяки цій правці намагаються легалізувати будівництво вітряків на високогір’ї Карпат, яке уже розпочалося.

«Одна з полонин, де триває будівництво вітряків у Карпатах – це Руна (Закарпатська область, – ред.). І, якщо порівняти знімки, то видно, яких масштабів сягає руйнування. Так будують фундаменти під вітряки. Попри зупинену процедуру оцінки впливу на довкілля, публічний розголос, кримінальні справи за вирубку пралісів – вони не зупиняються. А лісівники ще й проводять обстеження для виписки лісорубних квитків на рубку лісу під лінію електропередач. Прийняття цієї правки фактично дозволить їм вже перейти до встановлення турбін для вітряків. На кінець жовтня планується спільне засідання екологічного і євроінтеграційного комітетів по цьому питанню, дуже дивно приймати якісь рішення Верховною Радою до того, як народні депутати, які самі проявили ініціативу, виїдуть на місце», – сказав Тєстов.

Масштабування будівництва вітряних електростанцій помітне з порівняння супутникових знімків від 1 липня та кінця вересня цього року.

Масштаби будівництва вітряків на полонині Руна 1 липня та наприкінці вересня 2025 року