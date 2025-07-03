Олег Диба є редактором сайту «Закарпаття онлайн» та власником екзотаріуму «Акваріум»

Редактор сайту «Закарпаття онлайн» Олег Диба розповів про затримання невідомими, які одягнули на нього кайданки у центрі Ужгорода і відвезли у ТЦК. Журналіст пов’язує цей інцидент зі своїми публікаціями про будівництво вітроелектростанції в Карпатах. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

За словами Олега Диби, двоє чоловіків у цивільному перестріли його на пішохідному мості в Ужгороді о 6:30 ранку 2 липня, коли він йшов додому зі свого екзотаріуму «Акваріум».

«Могли брати в “Акваріумі” – де я щодня, відчинено, але там камери і люди. А треба було без. Бо поза законом. І саме так – нагнутим, з руками в кайданках за спиною, через весь пішохідний міст, до машини, яка вже чекала з того боку», – йдеться у публікації редактора «Закарпаття онлайн».

У коментарі ZAXID.NET Олег Диба розповів, що після затримання його відвезли у ТЦК.

«Щоб ви зрозуміли, я не ухилянт. У 2022 році пройшов ВЛК, коли змінював місце реєстрації йшов у ТЦК, у мене все там є. Я весь час відкритий, щодня на роботі в “Акваріумі”. Це просто так хотіли закрити мені рот», – зазначив журналіст.

За словами Олега Диби, у центрі комплектування у нього відібрали телефон, відправили на військово-лікарську комісію і за кілька годин відпустили, виписавши ще одну повістку на 9 липня. Журналіст пов’язує інцидент зі своїми дописами про будівництво вітряків на полонинах Закарпаття, звинувачуючи у своєму затриманні «донецький кримінал», що нібито стоїть за забудовниками.

3 липня у Закарпатській обласній прокуратурі повідомили, що після публікації редактора сайту про його неправомірне затримання відкрили кримінальну справу за ч.2 ст.365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались застосуванням спеціальних засобів). Рослідування вестимуть слідчі ДБР.

Олег Диба є редактором сайту «Закарпаття онлайн» та власником екзотаріуму «Акваріум» в Ужгороді. У 2005-2010 роках був депутатом Ужгородської міської ради від партії «Наша Україна». У 2013 році Ужгородський міськрайонний суд визнав його винним у злісній непокорі працівникам міліції під час акції протесту проти реконструкції Народної площі в Ужгороді. А у 2014 році Олег Диба отримав підозру за побиття головного редактора сайту «Вся закарпатська правда» Віталія Голуба, з яким був у неприязних відносинах. За інформацією місцевих ЗМІ, Олег Диба є кумом народного депутата Віктора Балоги.

Додамо, що 1 липня поліція Закарпатської області відкрила кримінальну справу за перешкоджання журналістці Олені Мудрій. Її статті про вітряки у Карпатах публікувалися на сайті «Закарпаття онлайн».

Нагадаємо, на Закарпатті природозахисні організації спільно з медіа намагаються зупинити будівництво ВЕС на Полонині Руна. У 2024 році звести 30 вітротурбін на відомій полонині в Ужгородському районі дозволили депутати Тур’є-Реметівської сільської ради. Після цього представники міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» подали до суду позов з вимогою скасувати рішення обранців.

Поки справу розглядають у суді, Міндовкілля призупинило розгляд документів забудовника для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля. Незважаючи на це, ТОВ «Вітряний парк Турянський» розпочало будувати фундамент для майбутніх вітряків на Полонині Руна. Правоохоронці відкрили кримінальну справу, натомість депутати Тур’є-Реметівської сільської ради дозволили ТОВ УК «Вітряні парки України» розробити проєкти землеустрою для 28 земельних ділянок, площею 15,6 га. За інформацією природозахисників, виділена земля стане місцем для зведення 26 із 30 вітряків майбутньої ВЕС на Полонині Руна.

Проєкт з будівництва ВЕС у Карпатах і зокрема на Полонині Руні реалізовує ТОВ «Френдлі Віндтехнолоджі». Власниками компанії є мешканка Сум Олена Рикова та мешканець Краматорська Владислав Єременко.