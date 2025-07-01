Проти журналістки із Закарпаття розпочали інформкампанію з її дискредитації

Після інформаційної атаки за публікації про зведення ВЕС у Карпатах журналістка із Закарпаття Олена Мудра написала заяву у поліцію. Правоохоронці відкрили дві кримінальні справи.

Як повідомила ZAXID.NET речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан 1 липня, слідчими відкрито провадження за ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ст. 182 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності приватного життя).

Інтереси Олени Мудрої захищатимуть юристи громадської організації «Жінки в медіа», в якій закликали правоохоронців забезпечити ефективне розслідування справи та захист журналістки.

Нагадаємо, 7 червня журналістка-розслідувачка із Закарпаття Олена Мудра повідомила, що проти неї розпочала інформаційну кампанію низка анонімних сайтів. Атака розпочалася на тлі розслідування журналістки про забудову вітровими електростанціями високогір’я Карпат. Журналістка оприлюднила матеріали сайтів «Багнет» та From.ua, в яких здійснюються інформаційні атаки на неї. Статті з дискредитації журналістки також поширили сайти znaj.ua, vlasti.net, «Інформатор» тощо.

У ГО «Жінки в медіа» зазначили, що інформаційна кампанія проти Олени Мудрої триває і досі. Так, 28 червня оприлюднено нові матеріали, що містять ознаки дискредитації та мови ворожнечі на сайтах «Стрічка новин Полтави» та From.ua. У тексті діяльність журналістки прямо пов’язують з Медведчуком та «підривом енергетичної незалежності» України — без посилання на достовірні джерела.

«Ці публікації є продовженням цілеспрямованої кампанії з дискредитації. Головна мета таких атак — виштовхнути журналістку з публічного простору, викликати страх, самоцензуру, емоційне виснаження. Помітно, що повторюються одні й ті самі структури звинувачень, використовується однакова лексика та шаблони (“синдикат псевдоекологів”, “зрада”, “консерва”). Візуально й стилістично публікації оформлені схожим чином – це може вказувати на спільне походження та заможність», – зазначили у громадській організації.

Нагадаємо, у 2023 році Олена Мудра повідомила, що на неї чинять тиск після розслідування про кадрові зміни в Держекоінспекції Закарпаття. Тоді журналістка розповіла, що зіткнулася з неправомірним використанням її персональних даних і теж писала заяву до поліції.