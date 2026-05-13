«Промінвестбанк» виставили на продаж

Цього тижня у системі «Prozorro.Продажі» заплановано продаж активів трьох банків, які перебувають у процесі ліквідації. Загальна вартість лотів сягає 8,7 млрд грн, повідомив 12 травня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Продажі проведуть у період з 11 по 15 травня. Усі виставлені активи належать банкам, які ліквідує ФГВФО. Переважна частина усієї суми, яку планують отримати, – це права вимоги за кредитами. Також до продажу включено основні засоби, вартістю 6,4 млн грн.

Які банки виставили на продаж?

Найбільший обсяг активів пропонує «Промінвестбанк» – права вимоги за кредитами за ціною майже 8,7 млрд грн. Також на продаж виставили активи «Банк січ» на суму – 53,5 млрд грн. Із них 47,5 млн грн – права вимоги за кредитами, ще 6 млн грн – основні засоби. Окрім цього, «Мегабанк» виставив на продаж лише основні засоби, їх стартова ціна – 0,4 млн грн.

У Фонді гарантування нагадали, що гроші, отримані від продажу активів спрямовують на розрахунки з кредиторами банків.

