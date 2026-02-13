Сім банків отримали понад 1 млрд грн прибутку у 2025 році

Національний банк України опублікував фінансові підсумки роботи банківського сектору за 2025 рік. Хоча система загалом зберегла стабільність, рік став періодом помітного перерозподілу прибутків між державними, приватними та іноземними банками.

Лідери за прибутком

Найбільші прибутки у 2025 році традиційно зосередилися у державних банках, хоча лідер ринку зафіксував спад.

Найприбутковішим банком залишився « ПриватБанк » – його чистий прибуток становив 29,1 млрд грн. Це забезпечило 22,9% сукупного фінансового результату всієї системи, хоча показник був на 27,6% меншим, ніж у 2024 році.

» – його чистий прибуток становив 29,1 млрд грн. Це забезпечило 22,9% сукупного фінансового результату всієї системи, хоча показник був на 27,6% меншим, ніж у 2024 році. Друге місце посів « Ощадбанк » з прибутком 16,63 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує торішній результат.

» з прибутком 16,63 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує торішній результат. На третій позиції – «Райффайзен Банк», який заробив 10,74 млрд грн, збільшивши прибуток у 2,5 рази.

До п’ятірки лідерів також увійшли «Універсал Банк» (Monobank) з результатом 10,33 млрд грн та державний «Укрексімбанк» – 8,86 млрд грн. Обидві установи суттєво наростили фінансові показники – у 2,5 раза та більш ніж утричі відповідно.

Наступні п’ять позицій зайняли чотири банки з іноземним капіталом і один український. «ПУМБ» отримав 8,05 млрд грн, що більш ніж удвічі більше за показник 2024 року. «Укрсиббанк» заробив 5,80 млрд грн (+43,4%), «ОТП Банк» – 5,45 млрд грн (+32,3%), «Креді Агріколь Банк» – 5,19 млрд грн (+26,9%), а «Укргазбанк» – 4,87 млрд грн (+42,5%).

Банки з прибутком понад 1 млрд грн

Ще сім фінустанов у 2025 році отримали понад 1 млрд грн чистого прибутку. «Сітібанк» заробив 4,49 млрд грн (+33,9%), державний «Сенс Банк» – 3,22 млрд грн (+82,5%), банк «Південний» – 2,94 млрд грн (+75,6%), «А-Банк» – 1,8 млрд грн (більш ніж удвічі більше), «Кредобанк» – 1,61 млрд грн (+72,0%), «ПроКредит Банк» – 1,29 млрд грн (+44,3%) та «ТАСкомбанк» – 1,08 млрд грн, що у 3,5 раза перевищує торішній показник.

Які банки завершили рік зі збитками?

Загалом зі збитком 2025 рік завершили сім із 60 банків. Найгірший фінансовий результат показав державний «ПІН Банк» – 63,19 млн грн збитку. «Кристал Банк» втратив 32,78 млн грн, тоді як роком раніше був прибутковим. «Банк Український» капітал зафіксував мінус у 17,7 млн грн.

Окремо в НБУ наголосили на появі нового учасника ринку – «ЮТЕ Банк», який став правонаступником неплатоспроможного «РВС Банк» за переданими зобов’язаннями. За підсумками 2025 року він завершив діяльність зі збитком у 3,34 млн грн.

Як писав ZAXID.NET, комісійний дохід «ПриватБанку» становить близько 25 млрд грн, майже половина всього комісійного доходу банківської системи країни. Ці гроші формуються насамперед із платежів за перекази між картками, обслуговування підприємців (ФОПів) та інших операцій клієнтів.