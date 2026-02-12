Комісії «ПриватБанку» незмінні з початку війни

У «ПриватБанку» пояснили, як формується розмір комісій для клієнтів і чому банк не знижує тарифи, попри критику з боку користувачів. Зокрема, про це в подкасті ЕП «Хроніки економіки» розповіла членкиня правління «ПриватБанку» з фінансових питань Лариса Чернишова.

Комісійний дохід «ПриватБанку» становить близько 25 млрд грн – це майже половина всього комісійного доходу банківської системи України. Ці кошти формуються насамперед із платежів за перекази між картками, обслуговування підприємців (ФОПів) та інших операцій клієнтів.

За словами Лариси Чернишової, і саме ці комісії дозволяють банку утримувати інфраструктуру, інвестувати в кібербезпеку та розвиток цифрових сервісів, а також виконувати свою ключову функцію – фінансувати державу.

«ПриватБанк є державним банком, і 80% чистого прибутку після сплати податків перераховується до бюджету у вигляді дивідендів. Фактично кожна гривня комісії – це внесок у фінансування держави, зокрема армії та виплат військовим», – наголосила Чернишова.

Вона також зазначила, що банк не переглядав тарифи з початку повномасштабного вторгнення, попри суттєві економічні зміни. За цей період інфляція в Україні сягнула 60,5%, а середня заробітна плата зросла майже вдвічі, тоді як комісійні тарифи «ПриватБанку» не зростали взагалі.

За словами Чернишової, рівень комісій формується з урахуванням реальних витрат банку на обслуговування клієнтів, технології та безпеку, а не як плата заради прибутку. «Простої формули немає, але рівень комісійних визначається з урахуванням тих витрат, які необхідно нести банку для підтримання можливості надавати ці сервіси», – зауважила Чернишова.

Раніше ZAXID.NET писав, що «Ощадбанк» переглянув тарифну політику та запровадив комісію у 150 грн для низки операцій, які клієнти здійснюють у відділеннях за участі працівників банку. Як пояснили у банку, зміни стосуються послуг, які доступні онлайн, але клієнти обирають оформлення у відділенні.