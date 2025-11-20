Мобільний застосунок Приват24

«ПриватБанк» пропонує новий спосіб інвестувати у державні цінні папери. Відтепер облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) можна купувати та продавати просто в мобільному застосунку «Приват24». Про це повідомили у пресслужбі банку.

У додатку з’явився окремий розділ «Облігації», де клієнти можуть повністю керувати своїми інвестиціями онлайн. Мінімальний поріг входу становить 1000 грн.

Умови купівлі ОВДП

Банк пропонує облігації у трьох валютах: гривні, доларах США та євро. При купівлі не передбачено жодних додаткових комісій чи податкових зборів. Подати заявку можна будь-якої миті, адже сервіс працює 24/7.

Щоб інвестувати, достатньо вибрати потрібний випуск ОВДП, внести необхідні дані та підтвердити операцію через SmartID. Новий функціонал дозволяє стежити за портфелем у режимі реального часу: користувачі бачать залишки облігацій, історію всіх операцій, купонні виплати та дати погашення.

У банку зазначили, що інтерес до таких інструментів зростає. Так, з початку 2025 року клієнти «ПриватБанку» вже інвестували в ОВДП понад 21 млрд грн.

Довідково. Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) – це боргові цінні папери, які держава випускає, щоб залучати кошти до бюджету. По суті, це позика державі під визначений відсоток і на конкретний термін. Україна гарантує повернення вкладених грошей і виплату доходу, тому ОВДП наразі називають одним із найбезпечніших інвестиційних інструментів на фінансовому ринку.

Зауважимо, що ОВДП можуть купувати як юридичні, так і фізичні особи. Доходи за ними не оподатковуються військовим збором та ПДФО, тому реальна прибутковість часто вища, ніж за депозитами. Облігації випускаються у гривні, доларах США та євро, а відсоткові ставки та умови залежать від конкретного випуску.