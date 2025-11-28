Дозволи на роботу в Польщі подорожчають

З 1 грудня у Польщі змінюється розмір адміністративних зборів, пов’язаних із наданням дозволу на роботу для іноземних громадян, зокрема, українців. Про це йдеться на сайті польського уряду. Відповідно до постанови міністра сімʼї, праці та соціальної політики від 20 листопада, збір за подання декларації про доручення роботи іноземцю (oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi) з 1 грудня становитиме 400 злотих (понад 4600 грн за курсом НБУ). Це суттєва зміна, оскільки раніше він становив 100 злотих.

Також зміняться збори, які стягуються під час подання заяви на видачу стандартного дозволу на роботу.

200 злотих – якщо роботодавець подає заяву на дозвіл на роботу на період не більше 3 місяців;

400 злотих – якщо дозвіл на роботу видається на період понад три місяці;

800 злотих – якщо роботодавець планує відрядити іноземця на територію Польщі;

100 злотих – за сезонний дозвіл на роботу.

При цьому нові тарифи не поширюються на ті справи про легалізацію роботи, які були ініційовані, але не завершені до 1 грудня 2025 року.

Зауважимо, що у листопаді Сенат Польщі ухвалив поправки до закону, згідно з якими заяви на отримання дозволів на проживання переведуть в онлайн. За новими правилами, у 2026 році українці, які мають статус тимчасового захисту (PESEL UKR), зможуть отримати дозвіл на проживання строком на три роки.

До слова, за даними Національного банку Польщі, чиста місячна медіанна зарплата серед мігрантів становить трохи менше 4,5 тис. злотих. Водночас медіанна зарплата польських працівників – 5,3 тис. злотих. Щодо українців, то у них зарплати ще менші.