Інвестиції в ОВДП сягнули 106 мільярдів

Станом на кінець жовтня 2025 року українці продовжують активно інвестувати в державні облігації. За даними Міністерства фінансів, обсяг вкладень фізичних осіб в ОВДП перевищив 106 млрд грн, а юридичних осіб – 166,7 млрд грн.

Загалом за рік сукупний портфель інвестицій бізнесу та громадян у державні папери зріс на 27,5% у порівнянні з жовтнем 2024 року.

Попри зростання частка приватних інвесторів у загальній структурі держоблігацій залишається помірною – лише близько 14% від загального обсягу. На кінець жовтня в обігу перебували ОВДП на суму понад 1,89 трлн грн.

Найбільшими власниками ОВДП залишаються:

комерційні банки – 917 млрд грн (48,3%);

Нацбанк – 668 млрд грн (35,2%);

юридичні особи – 167 млрд грн (8,8%);

фізичні особи – 106 млрд грн (5,6%);

страхові компанії – 21,9 млрд грн (1,1%);

нерезиденти – 18 млрд грн (0,8%);

територіальні громади – 0,27 млрд грн.

У жовтні Мінфін залучив 64,7 млрд грн до держбюджету через розміщення ОВДП. Із них 49,9 млрд грн припали на гривневі облігації з дохідністю 16,5% річних, а ще 355 млн доларів – на валютні з прибутковістю 4,06%.

ОВДП в обігу / Інфографіка Мінфіну

«Від початку повномасштабного вторгнення через ОВДП вдалося залучити понад 1,89 трлн грн. Це потужний інструмент підтримки фінансової стійкості країни», – зазначили у Мінфіні.

Від початку 2025 року держава розмістила облігацій на 473,1 млрд грн, що робить цей інструмент другим за обсягом джерелом фінансування бюджету після міжнародної допомоги.