Хто забезпечив найбільші податкові надходження

За підсумками дев’яти місяців 2025 року переробна промисловість та торгівля забезпечили майже третину усіх надходжень до зведеного бюджету України. Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух на своїй сторінці у Facebook.

Які галузі внесли найбільший внесок до бюджету?

Зокрема, переробна промисловість спрямувала до бюджету 17,8% від загальної суми надходжень, а оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 16,8%.

Серед інших лідерів: державне управління та оборона; обов’язкове соціальне страхування – 12%; фінансова та страхова діяльність – 9,3%.

«Маємо також значне зростання сплати податків у цих галузях порівняно з минулим роком», – зазначила Карнаух.

Як зросли надходження порівнянно з минулим роком?

Зокрема, переробна промисловість показала приріст на 29,4% (+62 млрд грн), торгівля – на 27,8% (+56,1 млрд грн). Державне управління та оборона, обов'язкове соціальне страхування додали 28,9% (+41,4 млрд грн), а постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 32,5% (+22,6 млрд грн).

«Щоденні атаки ворога впливають на економіку. Попри ризики та складні умови роботи бізнес знаходить можливості функціонувати та сплачувати податки. Бо це про відповідальність та оборону країни», –додала очільниця ДПС.

До слова, за даними Податкової, у 2024 році найбільшу частку податкових надходжень у держбюджет теж забезпечили торгівля і переробка. Відповідно переробна промисловість минулоріч сплатила 16,7 % від загального збору до бюджету, а гуртова й роздрібна торгівля разом з ремонтом автотранспортних засобів i мотоциклів – 16%. Найбільший приріст податків фіксували у фінансовій сфері, вони заплатили у 2,6 раза більше ніж у 2023 році – 84,7 мільярда гривень.