Зростання кількості декларацій свідчить про підвищення культури прозорого декларування

За 9 місяців 2025 року українці найбільше задекларували іноземні доходи та доходи від успадкування чи дарування майна. Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

«Іноземних доходів задекларовано 36 млрд грн, доходів від спадщини чи дарування – 15,9 млрд грн», – написала вона у фейсбуці.

Крім того, значні суми українці зазначали у деклараціях від:

продажу рухомого та нерухомого майна – 7,5 млрд грн,

інвестиційних доходів – 6,1 млрд грн,

інших оподатковуваних доходів – 4,8 млрд грн,

оренди майна – 3,7 млрд грн.

За цей період громадяни подали понад 226 тис. декларацій про майновий стан і доходи. Рекордну суму – понад 2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору – визначили до сплати мешканцю Києва.

Леся Карнаух підкреслила, що зростання кількості декларацій свідчить про підвищення культури прозорого декларування.

«Йдеться не просто про чергову обовʼязкову процедуру, а про відповідальність та довіру», – зазначила вона.

Зауважимо, що у вересні податкова оновила план-графік перевірок компаній та підприємців. У 2025 році заплановано 4908 перевірок, що на 122 більше, ніж у попередньому варіанті графіка.