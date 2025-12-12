В Україні заморозили ціни на дрова для населення до кінця опалювального сезону
На початку зими фіксують високий, але стабільний попит на дрова
Держпідприємство «Ліси України» залишить незмінною ціну на дрова для населення до кінця опалювального сезону 2025-2026 років, про це йдеться у повідомленні підприємства.
Зазначають, що на початку зими фіксують високий, але стабільний попит на дрова: за першу декаду грудня Ліси України реалізували близько 100 тис. кубометрів дров, що відповідає споживанню першої декади листопада.
Щоденно ДП «Ліси України» відвантажує населенню та соціальній сфері 12-15 тис. кубометрів дров, що не перевищує показників минулих років. При цьому, як зауважили у підприємстві, попри тривалі відключення світла, українці не купують більше дров.
«З огляду на складну ситуацію в енергетиці ДП "Ліси України" ухвалило рішення підтримати українські домогосподарства та залишити незмінною ціну на дрова для населення (у межах соціальної норми 15 м³) та соціальної сфери до кінця опалювального сезону», – ідеться у повідомленні.
При цьому паливні дрова, як і раніше, не виставлятимуть на аукціони. Всі поставки будуть спрямовані на забезпечення населення. У компанії також зазначили, що дрова є в наявності практично в кожному лісництві.
ДП «Ліси України пропонують вартість паливних дров в середньому від 1 до 1,2 тис. грн (з ПДВ). Традиційно, високим попитом користуються серед населення дрова паливні твердолистяних порід деревини, ціна на які коливається в межах 1,2-1,5 тис. грн (з ПДВ). Зміни, порівняно з минулим роком, незначні – зростання відбулося в межах показника інфляції в річному вимірі.