Ціна на дрова в Україні стабільна

Держпідприємство «Ліси України» залишить незмінною ціну на дрова для населення до кінця опалювального сезону 2025-2026 років, про це йдеться у повідомленні підприємства.

Зазначають, що на початку зими фіксують високий, але стабільний попит на дрова: за першу декаду грудня Ліси України реалізували близько 100 тис. кубометрів дров, що відповідає споживанню першої декади листопада.

Щоденно ДП «Ліси України» відвантажує населенню та соціальній сфері 12-15 тис. кубометрів дров, що не перевищує показників минулих років. При цьому, як зауважили у підприємстві, попри тривалі відключення світла, українці не купують більше дров.

«З огляду на складну ситуацію в енергетиці ДП "Ліси України" ухвалило рішення підтримати українські домогосподарства та залишити незмінною ціну на дрова для населення (у межах соціальної норми 15 м³) та соціальної сфери до кінця опалювального сезону», – ідеться у повідомленні.

При цьому паливні дрова, як і раніше, не виставлятимуть на аукціони. Всі поставки будуть спрямовані на забезпечення населення. У компанії також зазначили, що дрова є в наявності практично в кожному лісництві.

ДП «Ліси України пропонують вартість паливних дров в середньому від 1 до 1,2 тис. грн (з ПДВ). Традиційно, високим попитом користуються серед населення дрова паливні твердолистяних порід деревини, ціна на які коливається в межах 1,2-1,5 тис. грн (з ПДВ). Зміни, порівняно з минулим роком, незначні – зростання відбулося в межах показника інфляції в річному вимірі.