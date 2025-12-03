В Україні стартував продаж ялинок

Лісництва ДП «Ліси України» розпочали продаж різдвяних ялинок. Уже близько 10 тисяч дерев реалізовано. Цьогоріч планують продати близько 140 тисяч хвойних дерев, а якщо попит буде вищим, то заготовлять додаткову кількість різдвяних дерев, про це ідеться у повідомленні держпідприємства.

Зауважимо, що у господарствах ДП «Ліси України» 2,7 тис. гектарів «ялинкових» плантацій, на яких росте 7,8 млн дерев.

«Ціни на ялинкові хвойні дерева соціальні та порівняно з минулим роком майже не змінились – від 210 до 250 грн, ялина/ялиця – 240-280 грн», – йдеться в повідомленні.

Трохи більше доведеться заплатити жителям регіонів Сходу та Півдня, де пропозиція менша. Тож найвищі ціни на різдвяні дерева – у Дніпрі, Одесі, Миколаєві. Натомість найдешевші ялинки – в лісистій місцевості Півночі та Полісся, тобто в Луцьку, у Рівному, Житомирі та Чернігові.

Також лісництва деяких філій ДП «Ліси України» пропонують новорічні ялинки в контейнерах. Ціни на такі дерева стартують від 500 грн, залежно від розмірів.

Купити без переплат ялинки можна напряму у ДП «Ліси України». Водночас їхні філії організовують роздрібну торгівлю та торгових майданчиках лісових господарств, ярмарках і ринках населених пунктів. Різдвяні дерева, які реалізовуються ДП «Ліси України», обов’язково маркуються бирками зі штрих-кодом або самоклеючими етикетками, що є доказом їхньої легальності та безпечності.

Перевірити легальність ялинки можна на спеціальному сайті. Для цього слід ввести код, який зазначено на бирці чи клейкій стрічці. Якщо дерево легальне, після введення коду ви отримаєте інформацію про походження та розмір маркованого дерева, це і буде означати, що ялинка легальна.

Підприємство додало, що половину з прибутку від реалізації лісопродукції спрямують на податки та збори до держбюджету. До слова, цього року «Ліси України» перерахували до бюджету 15 млрд гривень, що майже вдвічі більше ніж торік.