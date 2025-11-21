У Львові розглядають 25 локацій для продажу різдвяних ялинок
Купити живу ялинку можна буде з 1 грудня по 1 січня
Львівська міська рада розглядає перелік місць, на яких можна буде придбати живу ялинку. Перелік локацій ще офіційно не затверджений, однак список місць, де продаватимуть різдвяні дерева, у п’ятницю, 21 листопада, оприлюднили на сайті ЛМР. Купити ялинку можна буде з 1 грудня 2025 року до 1 січня 2026 року.
Як повідомили у пресслужбі, живу ялинку можна буде придбати у кожному районі міста, а також у Винниках, Брюховичах, Рудно, Рясне-Руському та Дублянах. Найбільше локацій із продажу дерев буде в Шевченківському районі.
Різдвяні дерева можна буде купити за такими адресами:
Галицький район
вул. Стара (біля ТЦ «Арсен»)
пл. Соборна, 12 (біля ринку «Галицький»)
Залізничний район
вул. Патона, 4/1
вул. Петлюри, 11 (біля ринку ТзОВ «Любінське сяйво»)
вул. Широка – вул. Гніздовського (біля ринку ТзОВ «Ярмарок»)
Личаківський район
вул. Солодова, 4 – вул. Личаківська, 51 (біля ринку «Винниківський»)
вул. Личаківська, 160 – вул. Яловець
Сихівський район
вул. Сихівська, 16-А (ТЦ «Сихів», біля ТзОВ «Замок»)
просп. Червоної Калини, 36 (перед ТК «Шувар»)
Франківський район
вул. Володимира Великого, 59-Б (біля сходів)
вул. Княгині Ольги, 112 (біля ТзОВ «Провесінь Ю. М. М.»)
вул. Наукова, 29-А (біля ТзОВ «Фест-Вест» ЛТД)
вул. Горської, 2 (біля входу до Привокзального ринку, кут вул. Горської – вул. Федьковича)
Шевченківський район
вул. Величковського, 8
вул. Гайдамацька, 9-А (біля ТЦ «Володар»)
вул. Гетьмана Мазепи, 11 – вул. Пилипа Орлика (навпроти ринку ТзОВ «Тополя-1»)
вул. Грінченка, 4-Б (біля ринку ПП «Холм»)
вул. Шевченка, 360–364 (біля ринку ФГ «Ярослава»)
просп. Чорновола, 67-А (біля ринку ТзОВ «Старий лицар»)
Львівська міська територіальна громада (крім м. Львова):
м. Винники, вул. Івасюка, 2-Б
м. Винники, вул. Галицька, 35
м. Дубляни, вул. Шевченка (біля кінцевої зупинки автобуса № 1А)
селище Рудно, перехрестя вул. Шептицького – вул. Огієнка
селище Брюховичі, вул. Івасюка, 1
с. Рясне-Руське, вул. Кільцева (координати на гугл мапс).
