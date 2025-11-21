Львівська міська рада розглядає перелік місць, на яких можна буде придбати живу ялинку. Перелік локацій ще офіційно не затверджений, однак список місць, де продаватимуть різдвяні дерева, у п’ятницю, 21 листопада, оприлюднили на сайті ЛМР. Купити ялинку можна буде з 1 грудня 2025 року до 1 січня 2026 року.

Як повідомили у пресслужбі, живу ялинку можна буде придбати у кожному районі міста, а також у Винниках, Брюховичах, Рудно, Рясне-Руському та Дублянах. Найбільше локацій із продажу дерев буде в Шевченківському районі.

Різдвяні дерева можна буде купити за такими адресами:

Галицький район

вул. Стара (біля ТЦ «Арсен»)

пл. Соборна, 12 (біля ринку «Галицький»)

Залізничний район

вул. Патона, 4/1

вул. Петлюри, 11 (біля ринку ТзОВ «Любінське сяйво»)

вул. Широка – вул. Гніздовського (біля ринку ТзОВ «Ярмарок»)

Личаківський район

вул. Солодова, 4 – вул. Личаківська, 51 (біля ринку «Винниківський»)

вул. Личаківська, 160 – вул. Яловець

Сихівський район

вул. Сихівська, 16-А (ТЦ «Сихів», біля ТзОВ «Замок»)

просп. Червоної Калини, 36 (перед ТК «Шувар»)

Франківський район

вул. Володимира Великого, 59-Б (біля сходів)

вул. Княгині Ольги, 112 (біля ТзОВ «Провесінь Ю. М. М.»)

вул. Наукова, 29-А (біля ТзОВ «Фест-Вест» ЛТД)

вул. Горської, 2 (біля входу до Привокзального ринку, кут вул. Горської – вул. Федьковича)

Шевченківський район

вул. Величковського, 8

вул. Гайдамацька, 9-А (біля ТЦ «Володар»)

вул. Гетьмана Мазепи, 11 – вул. Пилипа Орлика (навпроти ринку ТзОВ «Тополя-1»)

вул. Грінченка, 4-Б (біля ринку ПП «Холм»)

вул. Шевченка, 360–364 (біля ринку ФГ «Ярослава»)

просп. Чорновола, 67-А (біля ринку ТзОВ «Старий лицар»)

Львівська міська територіальна громада (крім м. Львова):

м. Винники, вул. Івасюка, 2-Б

м. Винники, вул. Галицька, 35

м. Дубляни, вул. Шевченка (біля кінцевої зупинки автобуса № 1А)

селище Рудно, перехрестя вул. Шептицького – вул. Огієнка

селище Брюховичі, вул. Івасюка, 1

с. Рясне-Руське, вул. Кільцева (координати на гугл мапс).

Нагадаємо, у Львівській міській раді розповіли про цьогорічну програму святкувань у період Різдва.